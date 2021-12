Wizzair et Ryanair en pleine forme

Ryanair a révélé avoir transporté 10,2 millions de passagers en novembre. Cela alors qu’il publiait ses derniers chiffres au milieu des turbulences dues aux restrictions de voyage dues à la variante Omicron de Covid-19. Wizzair a aussi fait un bon mois !

La compagnie aérienne à bas prix a déclaré avoir opéré 62 300 vols le mois dernier, avec un taux de remplissage des avions, de 86%.

En octobre, qui comprenait les vacances de la Toussaint, le groupe a transporté 11,3 millions de passagers, en novembre de l’année dernière il n’avait transporté que 2 millions de clients.

La société a vu ses actions rebondir mercredi, en ligne avec les autres actions des compagnies aériennes, grimpant d’environ 4,7% à 14,91 €. Hier, le cours de l’action s’élevait à 14,96 €.

La compagnie aérienne à bas prix Wizz Air a continué de voir le nombre de passagers augmenter en novembre. La compagnie aérienne a annoncé hier matin qu’elle avait transporté plus de 2 millions de passagers le mois dernier, soit une augmentation de 375% par rapport à la même période l’année dernière.

Le coefficient d’occupation a également augmenté de 7,9 points pour atteindre 76,1%, contre 68,2% en novembre 2020.

S’exprimant lors du World Aviation Festival de Londres, le président de Wizzair, Robert Carey, a qualifié l’incertitude actuelle de « un peu comme des montagnes russes ».

Malgré le nouveau variant Omicron menaçant d’entraver tous les progrès réalisés par l’industrie aéronautique jusqu’à présent, Wizzair reste optimiste et vise une augmentation de la demande l’été prochain.

Sur ses références éthiques, la compagnie aérienne a déclaré aujourd’hui :

Les actions de Wizzair, cotée au FTSE 250, ont fortement augmenté hier et sont actuellement en hausse de 3,05%.

Certaines autorités ont imposé des limitations aux vols et réintroduit des exigences pour les tests avant le voyage dans le but de ralentir la propagation du nouveau variant. Cependant, pour le moment, les réservations continuent d’augmenter pour des voyages dans les semaines à venir.

Lee Wild, responsable de la stratégie d’investissement chez Interactive Investor, a déclaré :

La vulnérabilité des compagnies aériennes à tout autre verrouillage ou restriction de voyage a été mise à nu la semaine dernière alors que le variant Omicron a immobilisé des vols en provenance d’Afrique du Sud. La décision du gouvernement britannique de restreindre l’accès au Royaume-Uni depuis la région a été rapidement suivie par d’autres. Cela a clairement un impact sur les plus grands transporteurs long-courriers comme British Airways et les actions du propriétaire International Consolidated Airlines ont atteint leur plus bas niveau en un an le mois dernier. Cependant, le potentiel de reprise continue d’attirer les acheteurs avec une vision à plus long terme. C’est la même chose avec easyJet, une autre action populaire qui pourrait bien se porter lorsque nous obtiendrons plus de clarté sur l’accès aux voyages à l’étranger, en particulier en Europe où certains pays sont durement touchés par de nouvelles épidémies de Covid.

Lee Wild