Omicron et le secteur aérien

Le nouveau variant Omicron est arrivé et, comme les précèdent, il aurait pu fortement déstabiliser le secteur aérien. Cependant il n’en est rien et même les marchés boursiers, généralement paranoïaques, sont plus que confiants.

Lors du début de la pandémie les actions des principaux transporteurs aériens avaient fondu comme neige au soleil. On pouvait légitimement craindre qu’il en soit de même, les mêmes causes entrainant souvent les mêmes résultats.

Depuis le début décembre c’est le contraire, les acteurs du transport aérien sont plébiscités par les acteurs boursiers. Les compagnies aériennes long-courrier, plus fragiles aux fermetures de frontières et autres restrictions, ont bondi. Air France KLM a gagné 3.35% en une séance. De son coté Lufthansa a pris plus de 5% quand le groupe IAG (British Airways, Vueling…) gagne 3.37% !

Les compagnies aériennes moyen-courrier ont-elles aussi explosé. Wizzair a pris plus de 7% en une journée. easyJet n’est pas en reste tout comme Ryanair qui est passé de 14 euros a plus de 15 euros en séance.

Pour le moment les gouvernements ne semblent pas envisager de fermeture des frontières a l’exception d’Israël ou encore du Maroc. L’Afrique du Sud devrait revoir des avions dans son espace aérien dès ce week-end avec cependant plus de contrôles et de restrictions comme les tests PCR et la vaccination.

Il semble donc que le secteur aérien ne soit pas inquiet par Omicron pour la suite aidé par la position des gouvernements qui ne semblent pas prêt à entraver le secteur avec des restrictions et autres contraintes, et c’est tant mieux !