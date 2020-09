Qatar Airways première compagnie aérienne mondiale

Partages

Alors que la grande majorité des compagnies aérienne avait décidé de clouer les avions au sol, Qatar Airways volait. Qatar Airways a été la première compagnie aérienne mondiale…

Qatar Airways a desservi pas moins de 70 grandes métropoles à travers le monde pendant le printemps 2020. Début avril la compagnie de Doha assurait plus de vol en Europe qu’Air France ou toute autre compagnie aérienne !

Dans les Echos, le directeur de la stratégie de Qatar Airways, Thierry Antinori, est revenu sur cette période. Le choix de Qatar Airways était de renforcer l’image de la compagnie et de gagner des parts de marché.

Dès le début de la crise, nous avons décidé de continuer à voler. Cela nous a permis de devenir la première compagnie internationale en nombre de passagers transportés d’avril à fin juin, mais aussi et surtout de renforcer l’image de marque de Qatar Airways. En continuant à opérer 150 vols par jour vers 70 destinations à travers le monde, nous avons non seulement pu rapatrier des centaines de milliers de personnes, dont 50.000 Français, mais nous sommes également apparus comme la compagnie la plus fiable, celle sur laquelle on peut compter dans les pires circonstances. Thierry Antinori

Bonne opération financière

Si sur le plan de l’image le pari a été gagnant il l’a aussi été sur le plan économique. Quand les majors en Europe creusaient leurs pertes abyssales Qatar Airways tirait son épingle du jeu.

En continuant à voler, nous n’avons pas fait de bénéfice, mais les recettes ont permis de couvrir les coûts d’exploitation des vols. Nous avons perdu moins d’argent que si nous avions tout arrêté. Au premier trimestre, nous avons même réduit nos pertes comparées à la même période de l’exercice précédent. Et nous avons généré suffisamment de cash pour ne pas avoir à demander une aide financière à notre actionnaire. Thierry Antinori

Ce qui a permis à Qatar Airways d’être la première compagnie aérienne mondiale durant cette période, c’est sa flotte. Beaucoup de compagnies aériennes exploitent des gros porteurs de grande capacité. Qatar Airways possède des Airbus A350 et des Boeing 787, plus petits et plus faciles à remplir.

Notre flotte a fait la différence. Les Airbus A350 et les Boeing 787 offrent à la fois les meilleures performances économiques, un nombre de sièges pas trop élevé et dans le cas de l’A350, une capacité cargo importante, source de revenus complémentaires appréciables. Thierry Antinori

L’avenir plus concurrentiel pour Qatar Airways

Avec la reprise du trafic mondial Qatar Airways n’est plus la première. Elle reste tout de même dans le peloton de tête.

C’est devenu un peu plus compliqué avec le retour de la concurrence mais nous continuons à prendre des parts de marché sur certains axes et nous resterons plusieurs mois encore, le leader du trafic long-courrier, poursuit le directeur de la stratégie de Qatar Airways. Nous opérons 182 vols par jour sur 93 destinations, soit plus que n’importe quelle autre compagnie long-courrier. Thierry Antinori

Mais la crise n’est pas encore terminée et Qatar Airways, comme les autres compagnies aériennes, doit s’adapter. Le trafic reprend doucement mais les long-courriers sont encore touchés à cause des mesures sanitaires en places à travers le monde.