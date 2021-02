easyJet et réservations en forte hausse

Partages

EasyJet a signalé une augmentation de 337% des nouvelles réservations de vols. Celle-ci est intervenu dans les heures suivant l’annonce du Premier ministre Boris Johnson. Il a indiqué que les vacances internationales pourraient être autorisées à partir du 17 mai 2021 au plus tôt. La compagnie aérienne britannique à bas prix surveille de près le comportement des consommateurs et les tendances en matière de recherche de vols. Au cours des dernières semaines, de nombreux vacanciers enthousiastes recherchaient des vols et des vacances. Cependant, ils reportaient la réservation jusqu’à ce qu’il y ait plus de certitude.

Selon le dernier calendrier de levée des restrictions en Angleterre, les vacances internationales pourraient être autorisées. Cela se fera si le programme de vaccination continue de réduire les nouveaux cas de COVID-19 et les hospitalisations. L’interdiction actuelle des vacances à l’étranger ne sera assouplie qu’à la suite d’une étude gouvernementale. Elle sera publiée à la mi-avril.

Le directeur général d’easyJet, Johan Lundgren, a indiqué :

Nous avons constamment constaté qu’il y avait une demande refoulée de voyages et cette flambée des réservations montre que ce signal du gouvernement selon lequel il envisage de rouvrir les voyages est ce qu’attendaient les consommateurs britanniques. Nous travaillerons 24 heures sur 24 pour nous assurer que nous serons prêts à accélérer nos vols permettant de renouer avec les amis et la famille ou de partir pour des vacances tant attendues et mémorables. Johan Lundgren

Le directeur général d’easyJet s’était joint aux dirigeants de compagnies aériennes comme British Airways et Virgin Atlantic pour exhorter Boris Johnson à définir une feuille de route pour la réouverture des voyages internationaux. L’industrie a également demandé un soutien financier sur mesure si les frontières devaient rester fermées pendant une période prolongée.

IATA prête a accompagner

L’Association du transport aérien international (IATA) a accueilli avec prudence le calendrier de réouverture de Johnson. Elle indique être impatiente de travailler avec le gouvernement britannique sur son examen de l’assouplissement des restrictions de voyage.

easyJet a vu une forte hausse de ses réservations. Cela alors que, au cours des dernières semaines, l’Angleterre a imposé des restrictions de voyage très strictes. Il est actuellement illégal de voyager à l’étranger pour les loisirs. De plus, toute personne arrivant dans le pays doit être mise en quarantaine pendant 10 jours. Les voyageurs de 33 pays de la « liste rouge » doivent également payer au moins 1750 £ pour se mettre en quarantaine dans un hôtel désigné. Tous les autres doivent passer deux tests PCR les jours 5 et 8 après leur arrivée.

Les compagnies aériennes et les agences de voyages espèrent que la levée de l’interdiction des voyages d’agrément internationaux s’accompagnera également d’un assouplissement des règles d’isolement.

easyJet a signalé un pic de nouvelles réservations vers des destinations telles que Malaga, Alicante, Palma en Espagne, l’île grecque de Crète et Faro au Portugal. Une flambée de 630% des réservations est survenue malgré le fait que les citoyens non espagnols sont actuellement interdits de voyager du Royaume-Uni vers l’Espagne. La Grèce est peu susceptible d’autoriser les voyages sans preuve de vaccination et le Portugal figure actuellement sur la « liste rouge ».

easyJet affirme que les clients sont protégés par un certain nombre de politiques d’annulation. Elles leur permettent de réserver maintenant en toute confiance. Ils pourront récupérer leur argent si les restrictions sont toujours en vigueur au moment du départ.

Espérant une saison estivale chargée, easyJet a récemment ouvert le recrutement de personnel de cabine. C’est en priorité pour les équipages qui avaient été licenciés pendant la première vague de la pandémie. La compagnie aérienne n’opère actuellement que 10% de ses vols à cause des restrictions qui frappent une grande partie de l’Europe.