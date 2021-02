Air France dévoile son nouveau film de consignes de sécurité à bord

Partages

Six ans après sa précédente campagne, la compagnie aérienne présente son nouveau film, joyeux et élégant, mettant en lumière les sites touristiques les plus emblématiques de la France.

Un duo hôtesse – steward vous guide tour à tour, des marches de l’Opéra Garnier au château de Versailles, des paysages ensoleillés de la Côte d’Azur au mythique hôtel Martinez de Cannes. La balade se poursuit à travers les vignobles de Provence, au détour de musées, d’un défilé de mode ou encore le long des quais de Seine.

La balade s’achève tout en beauté au deuxième étage de l’emblématique Tour Eiffel scintillante, avec un véritable équipage Air France.

Avec ce nouveau film, c’est le meilleur de la France qui s’exprime avec émotion. Toutes les équipes d’Air France sont prêtes à accueillir nos clients et à faire vibrer cet art de vivre à la française qui nous est cher, dès leur arrivée à bord. Nous avons hâte de rouvrir le ciel, vol après vol, avec la sécurité comme impératif absolu et constant Catherine Villar, Directrice de l’expérience client d’Air France

La compagnie de l’alliance SkyTeam a développé ce film avec le talent créatif de sa nouvelle agence de communication Aura by Omnicom et en partenariat avec Atout France, agence de développement touristique de la France. La réalisation a été confiée à Romain Quirot, réalisateur et scénariste français. La musique imaginée spécialement pour l’occasion est signée Ludovic Bource, compositeur français lauréat d’un César et d’un Oscar.

La compagnie aérienne française s’était déjà distinguée, il y a 6 ans, avec son film “très chic”, dans lequel nous retrouvions également la comédienne Dorcas Coppin.

Ce nouveau film sera à découvrir à bord des vols long-courriers Air France à compter du 1er mars 2021.

