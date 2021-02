Reprise pour les majors ?

La reprise, jusque-là, semblait venir du lowcost en Amérique du nord. Cependant, les majors pourraient voir la reprise arriver d’ici peu !

Qatar Airways, une major basée à Doha, se prépare à réembaucher des centaines de pilotes. Elle les avait licenciés au plus fort de la pandémie de coronavirus l’année dernière. Ces derniers jours, des pilotes licenciés ont reçu une lettre de la compagnie aérienne. Elle leur demande de soumettre de toute urgence des candidatures dans l’espoir de pouvoir rejoindre la compagnie aérienne nationale qatari dans les semaines à venir.

Des pilotes expatriés, principalement étrangers, dont les emplois ont été supprimés après que Qatar Airways a considérablement réduit ses opérations ont été informés que la compagnie aérienne «cherche maintenant à redémarrer ses activités de recrutement». L’offre de réemploi s’adresse spécifiquement aux pilotes qualifiés sur Boeing 777 et 787 Dreamliner.

La lettre indique que Qatar Airways « aimerait vous inviter à rejoindre la compagnie aérienne le plus tôt possible ». Elle suggère que certains pilotes pourraient retourner à Doha d’ici quelques semaines.

Au cours de la première vague de la pandémie COVID-19, la compagnie aérienne a licencié environ 15% de sa main-d’œuvre mondiale. Bien qu’elle ait réussi à maintenir son réseau vers environ 130 destinations, Qatar Airways a été frappée par des restrictions de voyage.

La reprise pour Qatar Airways en en partie le résultat de la levée d’un blocus régional dirigé par l’Arabie saoudite. Ces dernières semaines, Qatar Airways a pu redémarrer ses vols vers l’Arabie, les Émirats arabes unis, le Koweït et l’Égypte après près de trois ans et demi d’absence.

Dans la lettre reçue par les pilotes il est indiqué :

Vous avez peut-être suivi les efforts et les réalisations importants de la compagnie aérienne pour surmonter les défis posés par la pandémie de COVID ces derniers mois. Nous sommes heureux de dire que cela a non seulement inclus la reconstruction progressive de notre réseau mondial, qui compte actuellement 130 destinations, mais aussi une extension de la flotte Boeing de la compagnie aérienne. Un membre de l’équipe de recrutement et de sélection des pilotes vous contactera sous peu pour discuter de votre disponibilité actuelle… et du processus de réintégration.

Qatar Airways