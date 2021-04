Partages

United Airlines pourrait mettre en place des recrutements de nouveaux pilotes dès le mois prochain. Cela selon une note interne partagée avec les pilotes jeudi. Cette décision fait suite à un rebond plus rapide que prévu de la demande de voyages. Celle-ci est alimenté par un programme de vaccination extrêmement réussi et une guerre des tarifs. Ces derniers ont attiré les voyageurs d’agrément soucieux des prix.

Dans la note interne, la compagnie aérienne a déclaré à son personnel de pilotes qu’elle relancerait le processus d’embauche d’environ 300 pilotes. Cette offre concerne ceux avaient reçu une offre d’emploi conditionnelle l’année dernière. A cette époque une nouvelle classe d’embauche avait été annulée alors que la pandémie dévastait l’industrie aéronautique.

United a réduit ses effectifs totaux de pilotes d’environ 1000 postes l’année dernière. Cela grâce à des départs à la retraite et à des départs anticipés volontaires. La compagnie aérienne pensait être devant une baisse de la demande de voyages pour des années. Le nombre de nouveaux pilotes à embaucher reste toutefois incertain. Il pourrait changer en fonction de la sortie de la pandémie.

Le vice-président senior des opérations aériennes, Bryan Quigley, a indiqué concernant les recrutements de pilotes dans un memo interne :

Avec l’augmentation des taux de vaccination et la tendance de la demande de voyages à la hausse, je suis ravi d’annoncer que United reprendra le processus de recrutement des pilotes qui a été interrompu l’année dernière. Bryan Quigley

Au plus fort de la pandémie, l’été dernier, United avait averti qu’elle pourrait mettre en place un congé forcés pour environ un tiers de son effectif total de pilotes. En fin de compte, le syndicat des pilotes a réussi à éviter les congés. Cela en obligeant les pilotes à accepter de voler moins d’heures et à prendre plus de jours de congé non rémunérés chaque mois.

Le vice-président senior des opérations aériennes, Bryan Quigley, a poursuivi :

Je sais que certains se sont demandé si le moment était venu d’augmenter notre population de pilotes lorsque les pilotes reçoivent des heures réduites en vertu de la lettre d’entente relative au rétablissement en cas de pandémie. Pour être clair, il est important pour moi, et pour notre avenir collectif, que nous soyons tous enthousiastes et motivés à augmenter notre liste d’ancienneté et à développer notre compagnie aérienne. C’est pourquoi je ne pourrais pas être plus heureux d’annoncer qu’à tout moment il y aura des pilotes nouvellement embauchés, nous suspendrons l’utilisation du paragraphe I « Réductions de travail » . Bryan Quigley

Changement radical pour les recrutements pilotes en peu de temps

La crainte que le monde soit confronté à une surabondance de pilotes pour les années à venir semble derrière nous. Le syndicat britannique des pilotes BALPA avait averti en novembre dernier que ceux qui envisageaient d’entrer dans la profession devraient plutôt économiser leur argent et ne pas s’embarrasser de la dette que la formation implique.

Wendy Pursey, responsable de services de carrières chez BALPA avait indiqué :

Nous exhortons les pilotes potentiels à acquérir d’abord une expérience dans une autre profession, ce qui retardera toute formation jusqu’à ce que l’industrie soit dans une forme plus solide, leur fournisse des compétences et de l’expérience supplémentaires et leur donne également une autre possibilité de se rabattre. Wendy Pursey

4 mois après il apparait que la reprise est là et bien plus forte que ce qu’envisageaient les experts. En tout cas pour les USA. Les recrutements pilotes sont annoncés et cela démontre clairement une tendance a la reprise. L’Europe devrait suivre le même chemin avec, comme toujours, un décalage de quelques mois…