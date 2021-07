Ryanair embauche 2000 pilotes

Ryanair va recevoir 210 Boeing 737 MAX dans les prochains mois et recherche donc des pilotes.

Lundi la lowcost irlandaise Ryanair a lancé une nouvelle campagne de recrutement pour embaucher 2000 pilotes sur les trois prochaines années.

Darrell Hughes, directeur des ressources humaines chez Ryanair.,a déclaré :

Alors que nous prenons livraison de plus de 210 Boeing 737-8200 Gamechanger, Ryanair recrutera ainsi plus de 2000 pilotes au cours des 3 prochaines années, afin de pourvoir les postes créés par cette croissance. C’est une excellente nouvelle pour les pilotes expérimenté(e)s comme celles et ceux en devenir, mais aussi pour nos propres pilotes qui bénéficieront de promotions accélérées.

Darrell Hughes