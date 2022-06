Grève pilotes Ryanair

Partages

Les pilotes de la compagnie low-cost Ryanair ont décidé de se mettre en grève le week-end prochain. Ils rejoignent le mouvement des hôtesses de l’air et steward Ryanair annoncé la semaine dernière.

Le problème tourne autour d’une réduction des salaires et des avantages sociaux imposés au plus fort de la crise de coronavirus. Des réductions ont été effectuées pour éviter que la compagnie aérienne n’ait à se débarrasser du personnel. La situation a changé, les emplois sont à nouveau sûrs et les syndicats ne voient aucune raison pour laquelle les coupes doivent se poursuivre.

La grève ne se limite pas aux pilotes Ryanair. Un jour plus tôt, le jeudi 23 juin, le personnel de Brussels Airlines entamera une grève. Celle ci durera également trois jours. Cette action, qui concerne également le personnel de la société de sécurité G4S, devrait paralyser l’aéroport. Plus de la moitié de tous les vols de Brussels Airlines pour ces dates ont déjà été annulés.

Pendant ce temps, les problèmes chez Ryanair devraient se poursuivre en juillet, les syndicats espagnols ayant voté pour une grève de trois jours à partir du 30 juin – le week-end suivant l’action en Belgique. En Espagne et au Portugal, les syndicats feront également grève pendant trois jours le week-end prochain.

Les problèmes commencent aujourd’hui en Belgique. Le personnel de G4S démantèle les outils de contrôle. Cette action impactera toutes les compagnies aériennes. Déjà, plus de la moitié des vols de Brussels Airlines à Brussels Airport ont été annulés. Les passagers dont les vols sont néanmoins toujours prévus sont invités à arriver plus tôt à l’aéroport pour tenir compte des retards probables lors du passage des contrôles.