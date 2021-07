Passagère scotchée chez American Airlines

Partages

Une passagère de première classe à bord d’un vol American Airlines de Dallas Fort Worth à Charlotte a été scotchée à son siège après avoir prétendument tenté d’ouvrir une sortie de secours en plein vol, puis mordu l’un des agents de bord.

L’incident s’est produit mardi, mais n’est révélé que maintenant après que les images de Tik Tok des conséquences ont commencé à devenir virales. La créatrice de la vidéo Arieana Mathena a déclaré qu’il y avait du « chaos » à bord du vol et que les agents de bord étaient « frénétiques » alors qu’ils s’occupaient du passager indiscipliné.

American Airlines a confirmé l’incident par un porte-parole affirmant qu’un passager : « a tenté d’ouvrir la porte d’embarquement avant et a physiquement agressé, mordu et blessé un agent de bord ».

Le vol 1774 devait décoller de DFW à 20h55 le 6 juillet mais n’a décollé que vers 00h16. Environ une heure après le début du vol, les passagers ont soudainement pris conscience que quelque chose se passait. D’où elle était assise en économie, Arieana explique :

C’était un vol d’environ deux heures et après 1 h 30, tout à coup, ils ont commencé à allumer les lumières et nous voyons des agents de bord courir frénétiquement dans les allées, chuchoter, parler au téléphone, juste frénétique. Arieana Mathena

Puis elle a ajouté :

Tout le monde se demande ce qu’il se passe. Les agents de bord ne disaient rien, ils continuaient à courir vers la première classe. C’était un peu comme le chaos et personne ne savait ce qui se passait. Ensuite, le pilote prend l’interphone et fait une annonce en disant : « Nous vous demandons de rester à votre place pour le reste des vols, sauf s’il s’agit d’une extrême urgence. » Nous comprenons qu’il y a une mauvaise situation dans l’avion et nous travaillons pour y remédier. Arieana Mathena

Arieana a déclaré que l’annonce du pilote avait perturbé certains de ses compagnons parce qu’on ne leur avait pas dit exactement ce qui se passait et que certains craignaient le pire des scénarios. Il ne fallut pas longtemps, cependant, avant qu’ils ne commencent à entendre de plus en plus de cris venant de la cabine de première classe.

N’étant toujours pas au courant de ce qui se passait réellement, ce n’est que lorsqu’une hôtesse de l’air a pris sa place pour l’atterrissage qu’Arieana et certains des autres passagers ont découvert ce qui s’était passé.

Avant de poursuivre :

Elle a commencé à expliquer qu’il y avait un passager dans la section de première classe qui, selon eux, était atteint d’autisme ou de schizophrénie et qu’elle a eu un accès de colère et qu’elle a eu envie de descendre de l’avion. Il a fallu les cinq agents de bord pour la maîtriser. Arieana Mathena

Lorsqu’elle est descendue de l’avion American Airlines à Charlotte, la passagère est restée scotchée attachée à son siège et les ambulanciers ont attendu avec une civière à l’extérieur de l’avion jusqu’à ce que tous les autres passagers aient débarqué.

Dans un communiqué, American Airlines a expliqué :

Pour la sécurité des autres clients et de notre équipage, l’individu a été retenu jusqu’à ce que le vol atterrisse à CLT et qu’il puisse être pris en charge par les forces de l’ordre et le personnel d’urgence. American Airlines

