Hôtesse de l’air et vaccin

Depuis plusieurs jours le gouvernement envisage de rendre le vaccin obligatoire. Pour qui et comment, l’hôtesse de l’air sera-t-elle sur la liste du vaccin ?

La vaccination a fortement ralenti ces dernières semaines en France et l’immunité collective s’éloigne de plus en plus. La progression du variant indien, ou variant delta, fait apparaitre la possibilité d’une 4eme vague dans les semaines à venir. Ce variant est moins virulent mais se propage plus vite que les formes précédentes du Covid-19.

Face a ces faits le gouvernement a premièrement envisagé de rendre le vaccin obligatoire pour les personnels soignants. De son côté l’Académie nationale de médecine préconise le vaccin obligatoire pour tous à partir de 12 ans. Elle a été rejointe par l’Académie nationale de pharmacie qui conseille également le vaccin pour tous.

Après avoir dans un premier temps uniquement ciblé les soignants le gouvernement élargi de plus en plus les populations concernées. Selon certaines sources les hôtesses de l’air et stewards pourraient être contraint de recevoir leur dose de vaccin. C’est le cas des auxiliaires de vie, des kinésithérapeutes, des podologues, des diététiciens et bien d’autres professions qui sont dans la liste.

Volotea a été contrainte de refuser les congés d’été a un grand nombre de personnel français pour pouvoir assurer les vols avec des personnels vaccinés comme cela est recommandé par l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne.

Pour les personnels soignants il est envisagé un licenciement en cas de refus de se faire vacciner. Quand sera-t-il pour l’hôtesse de l’air qui refuse le vaccin ? Les compagnies aériennes vont-elles monter aux créneaux pour obtenir cette obligation qui permettra une gestion RH plus simple ? Les syndicats vont-ils se battre contre ou estimer que c’est une bonne mesure pour la pérennité du transport aérien ?

