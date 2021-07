Ryanair vs Wizzair

Partages

L’expansion fulgurante du transporteur hongrois Wizzair menace Ryanair et O’Leary dans la bataille pour le marché à bas prix

Pendant des années, Michael O’Leary a été le roi incontesté du ciel européen.

L’exécutif irlandais a fait passer Ryanair d’une entreprise à bas prix à la compagnie aérienne dominante de la région en offrant des tarifs bon marché grâce à un modèle commercial ultra-efficace que ses concurrents n’ont pas pu égaler.

Mais lorsque l’industrie aéronautique sortira des décombres de la pandémie, O’Leary aura de la concurrence.

Le transporteur hongrois Wizzair a une activité tout aussi bon marché et est déterminé à poursuivre une période d’expansion fulgurante et à s’étendre davantage vers l’Europe occidentale.

Même si le reste de leur industrie s’effondre, O’Leary et le directeur général de Wizzair, József Váradi, ont passé l’année dernière à vanter les opportunités qui se présentent.

Les deux compagnies aériennes engagent de nouveaux avions, récupèrent des créneaux de décollage et d’atterrissage et ouvrent de nouvelles bases, tandis que des concurrents aux bilans plus faibles tels qu’Alitalia et Norwegian Air Shuttle se replient ou s’effondrent.

Aucune des deux n’est à l’abri de l’impact immédiat de la pandémie, et les deux sociétés ont perdu des centaines de millions d’euros au cours de l’année écoulée.

Mais leurs actions se sont remises de lourdes pertes et sont proches des sommets historiques, signe que les investisseurs conviennent que le low-cost est l’avenir de l’aviation européenne.

Pour le confiant O’Leary, ce n’est rien de moins que « la plus grande opportunité de croissance » dans les 35 ans d’histoire de Ryanair, d’autant plus qu’il s’attend à une baisse de 20 % du nombre de sièges court-courriers disponibles auprès de ses concurrents en Europe au cours des prochaines années à mesure qu’ils rétrécissent.

Varadi, un Hongrois qui parle vite, est moins dramatique mais tout aussi confiant. « Nous pensons que nous allons être beaucoup de compagnie aérienne plus compétitive et force de concurrence plus redoutable après la pandémie », a-t-il déclaré.

L’ampleur de l’ambition de Wizzair cotée au FTSE 250 a été révélée la semaine dernière lorsque les actionnaires ont été invités à soutenir un plan de rémunération à succès, qui offrira à Varadi un bonus de 100 millions de livres sterling (116,53 millions d’euros) s’il augmente le prix de l’action de la compagnie aérienne de 48 à 120 livres sterling au cours des cinq prochaines années. Cela lui donnerait une capitalisation boursière de près de 12 milliards de livres sterling, soit environ un tiers de moins que celle de Ryanair actuellement.

La société était cotée à Londres à 11,50 £ en 2015, mais ses actions ont grimpé en flèche alors que les investisseurs ont accueilli la première concurrence sérieuse à bas prix contre Ryanair à émerger. C’est « la dernière grande histoire de croissance dans l’aviation européenne », selon l’analyste de l’aviation du cabinet Bernstein Daniel Roeska.

Varadi a dirigé la croissance de Wizzair depuis le début. Avec une formation d’économiste et une carrière chez Procter & Gamble et la compagnie aérienne hongroise Malev derrière lui. Il a approché l’investisseur américain Bill Franke en 2004 avec un projet de compagnie aérienne régionale.

Franke, l’un des investisseurs aéronautiques les plus prospères de l’histoire et un des premiers soutiens de Ryanair, l’a également persuadé d’adopter le modèle low-cost et en six semaines, Varadi lui a présenté un nouveau plan d’affaires.

Bill Franke a déclaré :

J’ai aimé József, c’est un gars intelligent, un gars direct et nous avons fini par faire un investissement. C’est un modèle très réussi, et nous avons pour un fonds de capital-investissement une durée inhabituellement longue . . .Nous avons maintenant 17 ans et cela a été un investissement très favorable pour nous. Bill Franke

La structure d’entreprise de Wizzair, avec une cotation à Londres, une base hongroise pour une main-d’œuvre bon marché et un enregistrement fiscal suisse, en a fait la seule compagnie aérienne à pouvoir rivaliser et, dans certains endroits, à battre le modèle d’exploitation ultra lowcost de Ryanair.

easyJet, coté à Londres, est en concurrence avec les transporteurs traditionnels dans des aéroports coûteux et n’est pas considéré comme ultra-low-cost, tandis que les compagnies aériennes telles que British Airways dépendent davantage des voyages long-courriers et d’affaires.

Ryanair et Wizzair prétendent avoir le coût unitaire le plus bas de l’industrie, mais les analystes de Bernstein pensent que Wizzair a juste l’avantage, bien que O’Leary, avec sa manière franche et typique, rejette cela comme une « bullshit » sur la base des futures flottes théoriques.

La croissance de Wizzair a été alimentée par la stimulation de la demande de vols et de correspondances dans les villes d’Europe centrale et orientale, où les analystes estiment qu’il existe encore des opportunités à mesure que les économies se développent.

La compagnie aérienne hongroise s’est également implantée dans certaines parties de l’Europe occidentale et a ouvert plusieurs bases au Royaume-Uni. Mais pour atteindre sa cible, Varadi devra inévitablement s’enfoncer davantage dans le territoire de Ryanair.

Le consultant en aviation Edmond Rose a indiqué :

Le jury est toujours dehors. Wizzair est plus agressif pour ramener de la capacité cette année, mais ils ne la remplissent pas dans la mesure où Ryanair l’est. Edmond Rose

O’Leary concède que Wizzair a une « histoire de croissance raisonnablement convaincante », a du respect pour la façon dont Varadi gère l’entreprise et voit des « niches » pour Wizzair. Mais il rejette l’idée que cela puisse remettre en cause sa position dominante.

Alors que Wizzair prévoit d’acquérir de nouveaux avions dans les années à venir pour faire passer sa flotte d’environ 140 à 270 avions, O’Leary a une commande de plus de 200 nouveaux avions de Boeing, qui, note-t-il, est « de la même taille que l’ensemble de la flotte de Wizzair » et laissera Ryanair avec 600 avions d’ici 2026.

Varadi est plus diplomate et a informé les investisseurs qu’il y avait de la place pour que les deux se développent.

« Je pense que la vraie question est de savoir ce qui va arriver aux autres qui n’ont pas la base de coûts et la capacité de croître », a-t-il déclaré. « Je suis sûr que Ryanair sortira très bien de la pandémie, mais je pense que nous ferons encore mieux. »

On peut soutenir que la question clé à laquelle Wizzair est confrontée est de savoir s’il peut préserver ses bas coûts alors qu’il s’installe dans les aéroports d’Europe occidentale, avec des pressions syndicales et des salaires plus hauts, des défis auxquels Ryanair a dû faire face en mûrissant.

Pour Franke, la concurrence est inévitable. Il considère O’Leary comme un ami, mais a ajouté :

Nous ne sommes pas intimidés ni effrayés par Ryanair. Bill Franke

Même O’Leary pense que Wizzair est une meilleure proposition pour un investisseur que toute autre compagnie aérienne en Europe. Sauf un, bien sûr. « Je dirais à quiconque investit dans Wizzair, pourquoi n’investissez-vous pas dans Ryanair ? »

Source : Financial Times