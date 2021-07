USA et interdictions de voyager

Partages

Les USA ne lèveront pas les interdictions de voyager avec l’Europe ou le Royaume-Uni jusqu’à ce que de « nouvelles discussions » aient été menées malgré le succès de leurs déploiements de la vaccination, ont déclaré à Reuters des sources de la Maison Blanche. Il n’y a actuellement aucune indication du moment où les restrictions de voyage pourraient désormais être assouplies.

Le président Joe Biden a annoncé lors de la réunion du G7 en Angleterre le mois dernier que les États-Unis mettraient en place des groupes de travail avec des responsables européens et britanniques sur la manière de lever en toute sécurité les interdictions de voyager controversées, mais aucun accord n’a encore été conclu.

Une source a déclaré à Reuters :

Bien que ces groupes se soient réunis à plusieurs reprises, il y a d’autres discussions à avoir avant que nous puissions annoncer les prochaines étapes de la réouverture des voyages avec n’importe quel pays. Nous avons fait d’énormes progrès au niveau national dans nos efforts de vaccination, comme beaucoup de ces autres pays, mais nous voulons nous assurer que nous nous déplaçons délibérément et que nous sommes en mesure de rouvrir durablement les voyages internationaux lorsqu’il est sûr de le faire, Source Reuters

Mardi, le directeur général de l’Association du transport aérien international (IATA) a de nouveau critiqué l’interdiction de voyager, affirmant que les « preuves appuyaient son ouverture ». Willie Walsh a déclaré que maintenant que davantage de preuves sur le variant Delta étaient disponibles, les restrictions de voyage devraient être levées.

Il a poursuivi :

Il est décevant que de plus en plus de gouvernements n’agissent pas plus rapidement pour utiliser les données pour conduire des stratégies d’ouverture des frontières qui aideraient à relancer les emplois touristiques et à réunir les familles. Willie Walsh

L’ancien président Trump a tenté de lever les interdictions de voyager aux USA juste avant de quitter ses fonctions, mais l’administration Biden a immédiatement réimposé les restrictions. À l’époque, Biden a justifié la décision en disant que ce n’était pas le moment pour les gens de voyager.

Depuis lors, cependant, l’Europe s’est ouverte aux voyageurs entièrement vaccinés et le Royaume-Uni devrait également rouvrir sans quarantaine aux voyageurs en provenance des États-Unis.

Le mois dernier, des sources ont averti que les restrictions de voyage pourraient ne pas être assouplies avant beaucoup plus tard dans l’été. Les interdictions de voyager imposées au Brésil, à l’Afrique du Sud et à l’Inde doivent rester en place dans un avenir prévisible. Il n’y a pas non plus de discussions sur la levée des interdictions de voyager imposées à la Chine et à l’Iran.