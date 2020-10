Norwegian retournera aux USA

Partages

La compagnie aérienne Norwegian, compagnie lowcost long-courrier, retournera aux USA l’été prochain avec 4 nouvelles routes.

Les réservations sont ouvertes au départ de Paris – CDG à compter du printemps 2021. Elles sont ouvertes pour 2 routes déjà connues et 4 nouvelles. Norwegian desservira aux USA, comme prévu, New-York et Los Angeles mais également vers Orlando, Denver, Boston et Austin. De plus, la compagnie lowcost long-courrier va augmenter les fréquences sur New-York et Los Angeles par rapport aux prévisions qui avaient été données.

Norwegian a évité la faillite il y a peu grâce a une recapitalisation. Elle reste très fragile en raison de la crise du coronavirus qui frappe le secteur.

Le secteur moyen-courrier semble être déjà dans une phase de reprise avec des ouvertures de bases, de nouvelles routes et des recrutements. C’est par contre la première annonce positive concernant le long-courrier et particulièrement la destination des USA.

Air France, dont la trésorerie fond comme neige au soleil, pourra-t-elle se positionner rapidement afin d’éviter de perdre des parts de marché sur une destination importante, à suivre…