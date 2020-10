Volotea, des billets à 9 euros !

Partages

Crise du coronavirus ou pas les lowcost continuent de vendre des billets a des prix imbattables. Volotea propose des billets a 9 euros pour des vols entre le 27 octobre et le 4 février 2021.

Même si le coronavirus est toujours présent et les règles sanitaires toujours pas très claires, Volotea met en vente des billets a 9 euros pour un aller simple vers plusieurs villes de France et d’Europe.

Volotea a annoncé il y a peu l’ouverture d’une dizaine de lignes et a donc entrepris de mettre en place des prix cassés pour remplir les avions.

Paris est boudé, la compagnie ne propose qu’une destination, Gènes en Italie. Par contre au départ de Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse et Nantes il est possible de rejoindre des villes françaises ou encore de partir en Europe. Imaginez un Strasbourg – Barcelone à 9 euros, c’est possible en ce moment !

Le tarif a 9 euros est un prix d’appel et l’ensemble des sièges ne sera pas commercialisé à ce prix. Volotea vend des billets a 9 euros certes, mais pas tous…