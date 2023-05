Fin du vaccin Covid aux USA

La Maison Blanche a annoncé hier, lundi 1 mai 2023, qu’elle lèverait les règles sur le vaccin COVID-19 pour les voyageurs aériens étrangers internationaux entrant aux USA. Cela concerne également les employés et sous-traitants fédéraux. Cette levée sera effective le 12 mai 2023.

L’administration Biden ne lève pas immédiatement la règle de vaccination. Elle aura lieu le jour où l’urgence de santé publique COVID-19 doit prendre fin.

Les États-Unis sont devenus une exception internationale en exigeant toujours que les voyageurs étrangers prouvent qu’ils sont entièrement vaccinés contre le COVID-19. Les gouvernements du monde ont annulé toutes les restrictions de l’ère de la pandémie successivement.

L’obligation du vaccin Covid aux USA a été introduite en octobre 2021 et, à l’époque, elle permettait à l’administration Biden de rouvrir les États-Unis aux visiteurs étrangers qui avaient été exclus depuis le début 2020.

Depuis lors, cependant, l’exigence de vaccination est restée ferme. Cela alors que d’autres pays ont assoupli et finalement aboli leurs propres règles d’entrée en cas de pandémie.

Justifiant sa décision de ne lever que maintenant les règles de vaccination, la Maison Blanche a déclaré que les décès dus au COVID-19 avaient diminué de 95% et que les hospitalisations avaient baissé de près de 91%.

La Maison Blanche a déclaré :

Alors que la vaccination reste l’un des outils les plus importants pour faire progresser la santé et la sécurité des employés et promouvoir l’efficacité des lieux de travail, nous sommes maintenant dans une phase différente de notre réponse lorsque ces mesures ne sont plus nécessaires.

