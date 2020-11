Les patrons des compagnies aériennes veulent des tests et la fin des quarantaines

Partages

Les patrons de l’aviation intensifient les appels aux tests malgré l’optimisme des vaccins. BA, Delta, Airbus et easyJet affirment que la décision de remplacer la quarantaine par des tests avant vol devrait rester prioritaire pour stimuler les voyages aériens.

Les patrons de l’aviation ont intensifié leurs appels à des tests coronavirus pour les passagers des compagnies aériennes afin de remplacer la quarantaine, avertissant que la percée du vaccin pourrait détourner l’attention de la priorité immédiate d’ouvrir les voyages aériens. Les dirigeants de British Airways, de Delta Air Lines, d’Airbus et d’easyJet ont multiplié les appels à des pays comme le Royaume-Uni, pour qu’ils introduisent des tests avant vol alors que les pertes du secteur augmentent suite à l’effondrement du nombre de passagers.

Tout en se félicitant des essais fructueux de Pfizer qui ont entrainé une flambée des actions, ils préviennent du temps qu’il faudra peut-être pour relever l’énorme défi logistique que représente la vaccination d’une grande partie de la population mondiale.

Ed Bastian, patron de Delta a indiqué :

Les tests seront essentiels pour ouvrir les voyages internationaux. Cela va prendre un certain temps avant le déploiement du vaccin. Ed Bastian

Il a ajouté qu’à court terme, un vaccin pourrait être un inconvénient pour voyager car les gens retardent la réservation de vols jusqu’à ce qu’ils aient été vaccinés.

Johan Lundgren, directeur général d’easyJet, a déclaré :

Je pense qu’il y a des raisons d’être positif. Mais comme vous pouvez l’imaginer et vous y attendre, personne ne sait combien de temps cette pandémie durera avant que vous ne voyiez le vaccin être déployé. Johan Lundgren

Un patchwork de règles de quarantaine et d’immigration différentes s’applique dans toute l’Europe. Certains pays, dont l’Allemagne et l’Irlande, utilisent déjà ou prévoient de mettre en œuvre des tests pour permettre aux passagers entrants de réduire leur période d’auto-isolement à cinq jours.

Au Royaume-Uni, le gouvernement est sur le point de réduire de moitié son obligation d’auto-isolement pour les passagers à l’arrivée à environ une semaine.

Mais les compagnies aériennes veulent que les ministres suppriment complètement la mise en quarantaine, en utilisant des tests avant le vol pour empêcher la propagation du virus.

Le directeur général de BA, Sean Doyle, a déclaré :

Le vaccin est une excellente nouvelle, et nous en sommes encouragés. Mais les détails sur le moment de son déploiement, à quelle échelle et à quel moment il aura un effet important sur les déplacements ne sont pas clairs. Il est évident que nous avons besoin d’une solution à court terme pour reprendre les voyages. Sean Doyle

Deux vaccins différents devraient être approuvés avant la fin de l’année, mais l’industrie aéronautique ne s’attend pas à en voir les avantages avant 2021.

Guillaume Faury, directeur général d’Airbus, a déclaré que les vaccins ne seraient pas largement disponibles avant l’année prochaine.

Nous ne pouvons pas attendre l’arrivée des vaccins. Nous devons utiliser des tests à grande échelle. . . Nous entrons maintenant dans un deuxième hiver de la pandémie. Nous recherchons des moyens de procéder à des tests à grande échelle [qui permettraient] une certaine reprise du trafic passagers. Guillaume Faury

Il a dénoncé l’échec des gouvernements européens à coordonner la réponse à la crise du Covid-19. Il y avait eu un « manque visible de coordination » et l’UE n’avait aucune « légitimité en matière de santé et d’autres questions de souveraineté. Cela crée une énorme complexité », a-t-il déclaré.

Les compagnies aériennes sont sur le point de perdre plus de 80 milliards de dollars cette année, selon le groupe industriel IATA, tandis que les avionneurs et la chaîne d’approvisionnement ont été durement touchés par l’effondrement des voyages dans le monde en raison de la crise.

Airbus a supprimé 15 000 emplois et réduit sa production d’avions de passagers de plus d’un tiers pour s’adapter au ralentissement soudain. Boeing supprime 19 000 emplois et réduit encore davantage la production des avions à réaction.

Moody’s a également averti qu’elle s’attend à ce que les taux d’infection croissants, la quarantaine et même les tests dans le monde freinent l’appétit des gens à voyager jusqu’à l’année prochaine.