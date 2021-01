Vaccin, les hôtesses de l’air s’y mettent

Partages

Le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni a accepté une offre de la compagnie aérienne à bas prix easyJet visant à accélérer le recrutement du personnel de cabine en congé pour qu’il rejoigne la campagne de vaccination de masse contre le COVID-19. La compagnie aérienne a déclaré qu’elle comptait environ 3000 membres d’équipage de cabine formés aux premiers secours et à la sécurité, qui pourraient aider pour le vaccin dans ce qui devrait être le plus grand effort de vaccination jamais vu.

Katy Bryant, hôtesse de l’air basé à l’aéroport de Luton, a déclaré qu’elle avait postulé pour devenir une vaccinatrice entièrement formée afin d’aider le service de santé en difficulté du Royaume-Uni qui lutte contre une flambée de nouveaux cas de coronavirus.

En tant que membre d’équipage de cabine, nous sommes très bien placés pour soutenir l’effort de vaccination grâce à la formation aux premiers secours et à la sécurité que nous recevons pour notre travail. Je suis sûr que je serai accompagné de nombreux autres membres d’équipage d’easyJet qui voudront soutenir le NHS dans le déploiement vital du vaccin à travers le pays. Katy Bryant

Katy a pu voir sa demande traitée quelques jours avant d’être affectée à l’aide aux centres de vaccination de masse mis en place à travers le Royaume-Uni. L’hôtesse de l’air devra suivre un cours en ligne et une formation sur la vaccination afin de devenir pleinement qualifié pour administrer les injections.

L’Angleterre est actuellement au milieu de son troisième confinement national, tandis que le reste du Royaume-Uni est également confronté à des restrictions strictes contre le coronavirus et à une interdiction des voyages internationaux. En conséquence, de nombreuses compagnies aériennes ont une fois de plus réduit leurs vols et de nombreux employés ont été mis en congé prolongé.

Johan Lundgren, directeur général d’easyJet, voit clairement l’intérêt d’offrir à ses employés une aide dans l’effort de vaccination. Lundgren a déclaré mercredi que le déploiement du vaccin était désormais le meilleur moyen de «permettre à une vie normale de revenir et qu’il était sans aucun doute la clé pour débloquer à nouveau les voyages».

Mardi, Virgin Atlantic a déclaré que certains de ses pilotes et de ses PNC seraient également intégrés dans des rôles de vaccinateur et espérait que certains membres d’équipage seraient en poste dans les jours. Il semblerait que British Airways encourage certains de ses membres d’équipage de cabine en congé à se joindre à l’effort national.

Le gouvernement britannique s’est fixé l’objectif ambitieux d’offrir le vaccin à tous les plus de 18 ans d’ici l’automne. À la mi-février, le NHS espère avoir vacciné les patients les plus vulnérables et envisage de vacciner plus de deux millions de personnes chaque semaine.

