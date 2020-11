Qantas, vaccin obligatoire pour voyager

Partages

Qantas, la compagnie aérienne australienne, annonce une nouvelle exigence. Les voyageurs internationaux devront se faire vacciner contre Covid-19. Cela pourrait devenir la norme pour le reste de l’industrie. Le PDG de Qantas, Alan Joyce, a déclaré que Qantas mettrait en œuvre la mesure une fois qu’un vaccin contre le coronavirus sera mis à la disposition du public.

Nous envisageons de modifier nos conditions générales pour indiquer aux voyageurs internationaux que nous demanderons aux passagers de se faire vacciner avant de pouvoir monter dans l’avion. Au niveau national, nous devrons voir ce qui se passe avec Covid-19 sur le territoire. Pour les voyageurs internationaux venant (en Australie) et les personnes quittant le pays, nous pensons que c’est une nécessité. Alan Joyce

Alan Joyce, patron de Qantas, indique que la nouvelle règle du vaccin obligatoire est susceptible de devenir une pratique standard pour toutes les compagnies aériennes. De nombreux gouvernements travaillent à l’introduction de passeports de vaccination électroniques. Les exigences en matière de vaccination sont déjà largement utilisées dans le monde pour ceux qui souhaitent entrer dans certains pays. Dde nombreux pays exigent que les voyageurs prouvent qu’ils ont été vaccinés contre la fièvre jaune s’ils proviennent de régions où cette maladie pourrait être contractée.

L’Association du transport aérien international a également annoncé qu’elle était dans les « dernières étapes » du développement d’un laissez-passer de santé numérique qui, selon elle, peut être utilisé pour enregistrer les tests Covid-19 ou les vaccinations. Cette application « soutiendra la réouverture en toute sécurité des frontières

Nous mettons cela sur le marché dans les mois à venir pour répondre également aux besoins des différentes bulles de voyage et couloirs de santé publique qui commencent à fonctionner. IATA

Les frontières de l’Australie sont fermées depuis mars pour aider à arrêter la propagation du virus qui a coûté la vie à plus d’un million de personnes dans le monde. Le pays a même limité les arrivées de ses propres citoyens de l’étranger en appliquant un quota hebdomadaire qui a laissé des milliers de personnes bloquées à l’étranger. Qantas a mis au sol plus de 200 avions et a licencié 8 500 employés alors qu’elle tente de compenser une perte de 1,9 milliard de dollars américains.