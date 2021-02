Norwegian ne paiera pas les salaires

Grande nouvelle ! Les employés ont appris qu’ils pourraient garder leur uniforme et les valises cabine gratuitement… Par contre pour les salires et indemnités rien ne change…

Des pilotes ont attaqué la filiale britannique de la compagnie aérienne à bas prix Norwegian après que les liquidateurs aient déclaré lundi aux employés que l’entreprise n’avait pas assez d’argent pour leur payer les salaires dus, ainsi que les congés payés et les préavis. Le 14 janvier, Norwegian a annoncé la fermeture de ses opérations long-courriers, y compris sa filiale britannique, entraînant le licenciement d’au moins 1 100 membres d’équipage basés à Gatwick.

Mais au lieu de recevoir leur salaire, les pilotes et le personnel de cabine qui vont maintenant être licenciés ont appris qu’ils devront demander dû à un fonds gouvernemental spécial. Le processus est long et le traitement des réclamations peut prendre des semaines, voire des mois.

Mardi un communiqué du syndicat des pilotes de BALPA indiquait :

Les pilotes demandent des réponses sur les raisons pour lesquelles ils n’ont absolument rien. La structure d’entreprise incroyablement complexe est très difficile à démêler. La compagnie aérienne continue en Norvège et a reçu d’importants renflouements gouvernementaux là-bas, et pourtant la société entière est en cours de liquidation au Royaume-Uni et ses employés sont laissés pour compte.

BALPA