Norwegian en faillite

La compagnie aérienne Norwegian Air Shuttle a été placé en faillite en Norvège. Elle avait déjà procédé de cette façon en Irlande pour protéger ses filiales des créanciers.

Comme aux USA avec le Chapter 11, Norwegian va être à l’abri de ses créanciers. Cela lui laisse le temps de se restructurer pour éviter une fermeture définitive.

Norwegian a plus de 4.5 milliards d’euros de dette et en n’opére que 6 Boeing sur un total de 127. L’avenir est donc loin d’être assuré. Cependant, en étant sous la protection des lois Norvégienne, elle peut espérer. Son PDG a déclaré :

Cela va permettre de mettre en place un processus de reconstruction supplémentaire en vertu de la loi norvégienne et va bénéficier à toutes les parties et augmenter nos chances de succès. Ce processus permettra de garantir des emplois dans l’entreprise, et contribuer au maintien des infrastructures critiques et à la création de valeur en Norvège.