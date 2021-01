Norwegian, fin des long-courriers

Partages

La compagnie aérienne low-cost Norwegian a annoncé jeudi qu’elle abandonnerait ses activités long-courriers alors qu’elle luttait pour survivre au milieu des effets persistants de la pandémie COVID-19. Ces dernières années, la compagnie aérienne basée à Oslo a ouvert des liaisons long-courriers au départ de Londres Gatwick, Paris, Rome et Barcelone vers des destinations à travers les États-Unis, ainsi que la Thaïlande et l’Argentine.

Des milliers d’emplois sont désormais en jeu après que le directeur général, Jacob Schram, a révélé des plans radicaux visant à abandonner tous les vols long-courriers et à se concentrer sur ses activités court-courriers européennes et nordiques. Plus de 1000 membres d’équipage de cabine et pilotes basés à Londres Gatwick risquent d’être licenciés, ainsi qu’un nombre similaire dans les bases de Norwegian en Europe et aux États-Unis.

Notre objectif est de reconstruire un Norvégien fort et rentable afin que nous puissions préserver autant d’emplois que possible. Nous ne nous attendons pas à ce que la demande des clients dans le secteur long-courrier se redresse dans un proche avenir, et nous nous concentrerons sur le développement de notre réseau court-courrier alors que nous sortons du processus de réorganisation. Jacob Schram

Il a ajouté :

C’est avec le cœur lourd que nous devons accepter que cela aura un impact sur les collègues dévoués de toute l’entreprise. Je tiens à remercier chacun de nos collègues concernés pour leur dévouement et leur contribution inlassables à Norwegian au fil des ans. Jacob Schram

En décembre dernier, Norwegian a annoncé son intention de vendre certains de ses avions afin de consolider ses finances et d’éviter la faillite. On sait maintenant que la compagnie aérienne cherchera à décharger toute sa flotte de Boeing 787 Dreamliners.

Sa flotte de 32 Dreamliners est immobilisée depuis mars 2020 après que la pandémie a décimé la demande de voyages aériens long-courriers et ils ne voleront plus jamais pour Norwegian.

Schram a également annoncé son intention de vendre environ 36 Boeing 737 et de ne faire fonctionner que 50 avions en 2021. D’ici 2022, Norwegian espère porter ce nombre à 70 avions.

Norwegian semblait être au bord de l’effondrement en novembre lorsque le gouvernement d’Oslo a refusé d’aider pour la deuxième fois la compagnie aérienne endettée. Norwegian a réduit ses effectifs de 94% dans le but de rester à flot et a de nouveau sollicité l’aide d’investisseurs.

La compagnie aérienne a poursuivi sa protection contre les faillites en Irlande et en Norvège tout en travaillant sur son nouveau plan d’affaires. De nombreux employés ont été soutenus par des programmes gouvernementaux conçus pour protéger les emplois pendant la pandémie, mais les agences qui employaient ces travailleurs seront désormais fermées.