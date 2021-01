Emirates, 100% du trafic pour bientôt

Emirates prévoit de faire voler à nouveau toute sa flotte de Boeing 777 et d’Airbus A380 d’ici la fin de 2021. La compagnie aérienne basée à Dubaï est convaincue que le déploiement des vaccins COVID-19 annoncera une résurgence de la demande de voyages et convaincra les gouvernements d’assouplir les restrictions aux frontières.

La compagnie aérienne dispose actuellement d’une flotte de 150 Boeing 777 dont des cargos et 117 Airbus A380. Mercredi, le président de longue date d’Emirates, Sir Tim Clark, a déclaré que la compagnie aérienne avait déjà remis en service 137 de ses Boeing 777.

Sir Tim, qui a retardé sa retraite pour guider la compagnie aérienne pendant la crise de Coronavirus, était initialement pessimiste quant à l’avenir de la demande de transport aérien. Ces derniers mois, cependant, Clark a été beaucoup plus optimiste, citant les vaccins comme moyen de sortir de la crise pour l’industrie aéronautique.

Tim Clark a déclaré :

Une fois que la pandémie est terminée et que le programme mondial d’inoculation a démarré à un rythme soutenu, je vois la restauration et la reconstitution des courbes d’activité dans tous les aspects de l’économie mondiale à un rythme soutenu, probablement entre le milieu et la fin de l’année.

Tim Clark