Que ce soit pour le lowcost ou pour le long-courrier, la reprise du trafic aérien sera forte. C’est en tout cas l’avis du patron d’easyJet et celui du patron d’Emirates.

Johan Lundgren, patron de la compagnie aérienne britannique easyJet a indiqué dans un entretien à la tribune :

Tim Clark, l’homme a la tête de la compagnie Emirates est sur la même longueur d’onde. Pour lui cette crise « n’est qu’un pépin » dans le secteur. Son analyse est des plus claire :

Donc, les deux patrons se rejoignent sur une forte reprise à venir mais également sur les conditions de cette reprise.

L’un comme l’autre estime que la reprise ne se fera pas sans vaccin, ou traitement efficace, et sans protocole commun entre les pays concernant les modalités d’entrée sur les territoires.

Tim Clark a indiqué dans un entretien :

Une fois que nous avons un vaccin en place et que le monde est suffisamment résilient et robuste pour faire face à cela, et peut-être à plus d’agents pathogènes à mesure qu’ils apparaissent, alors je pense que la mémoire est courte et la demande est forte et le rôle du transporteur de réseau à bien des égards pourrait être plus fort qu’il ne l’a été dans le passé.

Tim Clark