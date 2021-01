Travel Pass arrive dans les compagnies aériennes

Partages

La solution de santé numérique IATA Travel Pass sera déployée dans les principales compagnies aériennes en mars.

Alan Murray Hayden, responsable des produits pour les aéroports, les passagers et la sécurité au sein de IATA , a déclaré que des progrès rapides sont en cours pour mettre sur le marché sa solution d’identification numérique de la santé Travel Pass et que » la plupart des plus grandes compagnies aériennes du monde l’utiliseront à partir de mars. »

Je n’ai jamais de ma vie vu un projet évoluer à un tel rythme. Nous avons des équipes de personnes qui travaillent 12 heures par jour pour y parvenir et pour essayer de résoudre ce problème de l’industrie. Alan Murray Hayden

L’IATA a développé le Travel Pass en réponse à la pandémie COVID-19 et l’a construit au-dessus des solutions IATA existantes, notamment Timatic, un produit utilisé par les compagnies aériennes et les agents de voyages depuis plus de 50 ans pour vérifier les documents de voyage des passagers. Hayden indique que Travel Pass s’est également développé rapidement car il s’agit d’une extension de l’application d’identité sans contact que l’IATA développait pré-COVID en partenariat avec Evernym , un développeur de solutions d’identité numérique.



La principale caractéristique de Travel Pass est une application mobile qui aide les voyageurs à stocker et à gérer leurs certifications vérifiées pour les tests COVID-19 ou les vaccins COVID-19, il offre également plus de sécurité et d’efficacité que les processus papier.

Jusqu’à présent, l’un des défis des tests est le temps qu’il faut aux agents pour vérifier les tests et la prolifération de faux tests. Les tests ressemblent beaucoup à de l’argent – toute la croyance dans le système se résume à la confiance que tous les acteurs peuvent avoir en lui. Nous avons besoin de confiance dans les résultats des tests et des vaccins. Ensuite, nous pouvons commencer à ouvrir les restrictions aux frontières. Alan Murray Hayden

Le directeur principal du développement commercial d’Evernym, Jamie Smith, déclare que ces informations d’identification vérifiables sont plus sécurisées que d’autres types de documents numériques, car les données existent «à la périphérie» plutôt que dans une base de données centralisée.



«Et contrairement au papier, nous avons la possibilité d’inspecter les filigranes numériques», déclare Smith.

Il indique également :

Cela signifie que les organisations peuvent regarder ces filigranes numériques et dire:« Qui vous a donné ceci, et vous l’a-t-il donné, et seulement à vous, et enfin a-t-il été falsifié? Et ils peuvent effectuer ces vérifications presque instantanément. Cela devient vraiment très puissant. Jamie Smith

Hayden, de chez IATA, confirme qu’un tel système est également nécessaire d’un point de vue opérationnel. Il partage un exemple de «grande compagnie aérienne britannique» qui ne transporte actuellement que 5 à 10% de son nombre normal de passagers, mais qui a besoin de 100% de ses agents d’enregistrement pour vérifier les résultats des tests de ces passagers.

Ce n’est franchement pas durable. Ainsi, l’utilisation de la version électronique et l’utilisation des informations d’identification vérifiables des compagnies aériennes peuvent pousser tout cela hors de l’aéroport, de sorte que les passagers arrivent complètement documentés. Jamie Smith

Le système Travel Pass comprend quatre éléments: Un registre des exigences sanitaires permet aux passagers de trouver des informations précises sur les voyages, les tests et éventuellement les vaccins nécessaires pour leur voyage. Propulsé par Timatic, le registre peut déterminer si le type de test du voyageur et le calendrier sont appropriés à l’itinéraire.



Deuxièmement, il dispose d’un registre des centres de dépistage et de vaccination afin que les passagers puissent trouver des laboratoires qui répondent aux exigences du gouvernement de destination.



Troisièmement, l’IATA et Evernym ont créé une application qui permet aux laboratoires de test d’envoyer en toute sécurité les résultats des tests ou les certificats de vaccination aux passagers.



Enfin, le système dispose de l’application destinée aux consommateurs, l’application IATA Travel Pass, que les voyageurs utilisent pour stocker une version numérique de leur passeport et des résultats de leurs tests. Les voyageurs peuvent également partager ces résultats avec la compagnie aérienne et les autorités de destination.

Le but principal derrière tout cela est qu’un passager peut marcher d’un trottoir à un avion sans avoir à échanger physiquement des documents. Alan Murray Hayden