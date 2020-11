Norwegian tente le tout pour le tout afin de survivre

Partages

Mercredi la compagnie aérienne Norwegian amis en faillite 2 de ses filiales pour être à l’abri de ses créanciers, elle tente de survivre à la crise du coronavirus.

Norwegian n’allait déjà pas bien avant la crise du coronavirus mais, depuis, la situation a fortement empiré. Le gouvernement a lâché Norwegian en début de mois. Ce dernier a refusé de mettre la main a la poche une deuxième fois.

Norwegian Air International et Artic Aviation Assets, deux filiales en Irlande ont été mise en faillite. Norwegian espère survivre en faisant cela. Le droit irlandais sur les faillites est l’équivalent du Chapter 11 aux USA.

Jacob Schramm a indiqué :

Notre objectif est de trouver avec toutes les parties prenantes des solutions qui nous permettent d’émerger comme une compagnie aérienne financièrement plus forte et solide. Jacob Schramm

Sur les 140 avions d’avant la crise plus que 6 sont actuellement utilisés. Certains ont déjà été racheté pas d’autres compagnies aériennes. De plus, sur plus de 10 000 salariés Norwegian n’en compte à ce jour que 600. La compagnie Norwegian affirme pourtant avoir assez de liquidités pour poursuivre son activité « limitée » pendant l’hiver 2020 – 2021.

Jacob Schramm a précisé :

Le processus de restructuration devrait durer jusqu’à 5 mois. Jacob Schramm

Même si l’annonce de l’arrivée prochaine du vaccin a fait bondir le titre de nombreuses compagnies aériennes en Bourse, celle de Norwegian en est a 99% de perte depuis le début de la crise.

Norwegian allait déjà mal avant la crise

Norwegian allait déja mal avant la crise et avait fait une levée de capital (plus d’info).

Bien avant la pandémie les professionnels du secteur affirmaient que Norwegian allait trop vite, que sa croissance n’était pas maitrise. De plus, elle a eu de nombreux problèmes avec les moteurs de ses Boeing 787 et a été obligé de clouer au sol ses Boeing 737 Max.

Norwegian va donc tenter le tout pour le tout pour survivre mais il semblerait que cela ne soit pas encore gagné, loin de là même…