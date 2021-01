Singapore Airlines vaccine ses navigants

Partages

Singapore Airlines a commencer à offrir des vaccins COVID-19 gratuits pour le personnel de première ligne, y compris les pilotes, le personnel de cabine et le personnel au sol à partir du 13 janvier. L’offre est initialement ouverte aux employés qui travaillent activement et dont les emplois nécessitent des tests COVID-19 obligatoires réguliers, mais la compagnie aérienne espère étendre l’offre à l’ensemble de ses effectifs dans les mois à venir.

Le gouvernement de Singapour n’a jusqu’à présent approuvé que le vaccin Pfizer / BioNTech, mais la petite cité-État affirme avoir commandé suffisamment de vaccins pour inoculer l’ensemble de sa population de 5,7 millions d’habitants. D’autres vaccins qui ont été commandés mais qui n’ont pas encore été approuvés comprennent Moderna et Sinovac en Chine.

Singapore Airlines est la première compagnie aérienne à avoir publiquement déclaré son objectif de vacciner les travailleurs de première ligne contre le COVID-19 dans le cadre de son propre déploiement du vaccin. Etihad Airways a également vacciné certains de ses travailleurs de première ligne ainsi que le directeur général de la compagnie aérienne, mais n’a pas officiellement annoncé une campagne de vaccination de masse.

Un porte-parole de Singapore Airlines a déclaré :

Ceux qui sont éligibles (pour les vaccins) comprennent le personnel de cabine, les pilotes, le personnel aéroportuaire dont le travail les oblige à interagir avec les passagers et certains membres du personnel d’ingénierie. La participation est volontaire et le Groupe SIA encourage vivement tous les membres du personnel éligibles à souscrire à cette offre.

Un centre de vaccination de masse doit être installé dans le hall des arrivées du terminal 4 de l’aéroport Changi de Singapour.

Seuls les personnels médicaux et paramédicaux se voient actuellement proposer des vaccins COVID-19 dans le cadre de la campagne de vaccination de masse de Singapour, et les personnes âgées ne se verront offrir le vaccin que le mois prochain au plus tôt. Singapour espère avoir vacciné toute sa population d’ici la fin de l’année.

Dans de nombreuses régions du monde, les personnels de l’aviation ont soutenu sans succès qu’ils devraient être vaccinés en priorité, affirmant que la nature même de leur travail les exposait à un risque accru d’infection.

Cependant, de nombreux pays sont restés fidèles à des déploiements de vaccins qui donnent la priorité aux personnes âgées, aux agents de santé et aux personnes vulnérables souffrant de problèmes de santé sous-jacents.