IAG, énormes pertes en 2020

International Airlines Group (IAG), propriétaire de British Airways, a subi d’énormes pertes en 2020. Cela fait suite à l’effondrement de l’industrie aéronautique pendant la pandémie de coronavirus.

L’année dernière, les pertes d’exploitation totales d’IAG, y compris les éléments exceptionnels, s’élevaient à 7,4 milliards d’euros.

IAG a enregistré 6,9 milliards d’euros de pertes après impôts et éléments exceptionnels.

En 2019, l’entreprise avait réalisé un bénéfice de 1,7 milliard d’euros.

IAG, qui possède également Iberia, Vueling, Aer Lingus et Level, a transporté 31,3 millions de passagers en 2020. Cela représente seulement un quart des passagers qu’elle transportait en 2019.

Le chiffre d’affaires a chuté de 69% à 7,8 milliards d’euros l’an dernier.

Le nouveau directeur d’IAG, Luis Gallego, mise sur les vaccins et la baisse du nombre d’infections. C’est la seule possibilité pour que les voyages long-courriers puissent reprendre.

Luis Gallego, qui a succédé au mythique patron de longue date Willie Walsh au milieu de la pandémie, a déclaré :

Nous appelons à des normes de test internationales communes et à l’introduction de laissez-passer de santé numériques pour rouvrir nos cieux en toute sécurité. Luis Gallego

IAG a enregistré d’énormes pertes en 2020 mais, pour surmonter la crise, elle a réduit considérablement ses coûts et a obtenu des milliards de crédits auprès des investisseurs et de subventions. Cela représentait une liquidité de 10,3 milliards d’euros au début de l’année – plus qu’avant la pandémie, selon le communiqué de la firme.

Seule une fraction des vols habituels a lieu actuellement.