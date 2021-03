Partages

Les plus jeunes ne l’ont pas connu et pourtant, ce fut sans aucun doute le plus bel avion de ligne jamais construit, le Concorde !

Aujourd’hui, mardi 2 mars 2021 nous fêtons l’anniversaire du premier vol de cet appareil aux performances exceptionnels. Le Concorde a été élaboré en coopération par Sud-Aviation pour la France et British Aircraft Corporation pour l’Angleterre.

C’est le seul avion civil supersonique. Le Concorde pouvait voler à Mach 2.02, soit environ 2 145 km/h, a une altitude comprise en 16 000 et 19 000 mètres !

Le premier vol a eu lieu à Toulouse le 2 mars 1969et dura 29 minutes.

L’appareil a été exploité par Air France et par British Airways. Air France positionna le Concorde vers Rio de Janeiro, Caracas, Dakar, Mexico, Washington, Dallas et évidement New-York. Plus tard le Concorde ne fit plus que des vols vers New-York. Il y avait de temps a autres des vols charters ou encore des tours du monde…

En juillet 2000 le Concorde qui décollait de Paris Charles de Gaulle s’écrasait 2 minutes plus tard à Gonesse. Après cette accident l’avion est modifié et reprend du service. Peu rentable et de nombreux problèmes mécaniques lui seront fatals. Il sera retiré de la flotte de British Airways et Air France après une annonce commune le 10 avril 2003.

Des projets d’avions supersoniques sont dans les cartons mais ne devraient pas voir le jour avant plusieurs années…