Delta rappelle ses pilotes

Delta indiqué à ses pilotes qu’elle prévoyait de les remettre en vol d’ici octobre. Ceci afin d’assurer un programme de vol plus proche de la normale. Une note du chef des opérations, John Laughter, indique que les détails seront dévoilés le 5 mars. Les pilotes peuvent s’attendre à un été chargé de formation et de séances de simulateur.

Pour l’avenir, nous nous préparons à revenir aux niveaux de vol de 2019. Cette décision est une étape importante pour positionner Delta pour la reprise du réseau et prend en charge la demande projetée des clients. John Laughter

John Laughter a déclaré que la société pensait que le marché national des loisirs se redressera en premier. La pandémie, en déclin, permettra aux gens de rendre visite à des amis et à des parents pour la première fois depuis plus d’un an. Cela sera suivi des voyages d’affaires intérieurs et enfin du trafic international.

Delta n’a licencié aucun de ses pilotes pendant la récession. Il a conclu un accord avec le syndicat pour retirer certains d’entre eux et réduire les salaires pour aider la compagnie aérienne à survivre. Cet accord dure jusqu’en janvier prochain. John Laughter a indiqué :

Il y a toujours de l’incertitude et de la saccade sur la voie à suivre, nous devons donc rester agiles et prêts à nous adapter rapidement. Nos clients dicteront le rythme de notre reprise. John Laughter

