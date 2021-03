Crash Air France Rio – Paris AFF447, nouveau procès ?

Partages

Demain, jeudi 4 mars 2021, le parquet général et les familles de victimes vont plaider pour un nouveau procès concernant le crash Air France Rio – Paris AF447.

Le résultat des débats a huis clos seront connus d’ici plusieurs semaines. Ils pourraient mener à un nouveau procès contre la compagnie Air France et le constructeur Airbus. Cela suite au crash du vol AF447 qui reliait Rio de Janeiro à Paris le 1er juin 2009

Le crash de l’Airbus A340 effectuant le vol AF447 entre Rio et Paris a été l’accident le plus meurtrier dans l’histoire d’Air France, 228 morts.

Il y a bientôt 2 ans, en aout 2019, les juges d’instruction qui travaillaient sur le dossier ont mis fin aux poursuites contre Air France et Airbus. Maintenant le parquet général et les familles des victimes peuvent tenter d’obtenir un procès contre Air France et Airbus.

Danièle Lamy, présidente de l’association Entraide et Solidarité AF447, a indiqué :

On commençait à désespérer et on entrevoit désormais la possibilité d’un procès. Danièle Lamy

De son coté, Me Alain Jakubowicz, un des avocats de l’association a commenté :

À ce stade, il ne s’agit pas de statuer sur la culpabilité d’Airbus ou d’Air France, mais sur les indices qui justifient qu’il y ait un procès. C’est tout ce que demandent les familles : qu’il y ait un débat contradictoire. Me Alain Jakubowicz

Crash Rio – Paris, les pilotes Air France montrés du doigt

Lors de la fin des poursuites les magistrats avaient conclu qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à Air France ou Airbus.

La nouvelle demande de procès se base sur d’éventuelles fautes d’Air France et des pilotes. Manque de formation et actions inadaptées…

Pour Airbus le parquet général estime que l’avionneur a sous-estimé les conséquences d’un givrage des sondes Pitot.

Les différentes expertises ont toujours tenté de pointer une faute de pilotage de l’équipage. Airbus, montré du doigt lors de la première expertise, a été « dédouané » dans les deux suivantes…

Pour ceux qui veulent comprendre ce que les pilotes ont eu à gérer nous vous recommandons cet excellent article écrit par un de nos rédacteur occasionnel, pilote Airbus chez Air France : https://www.pnc-contact.com/2015/01/20/af447-le-rapport-de-contre-expertise-dun-pilote-29131