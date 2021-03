Norwegian et résultats financiers

Partages

Norwegian a annoncé ses derniers résultats financiers. Bien qu’il y ait des signes positifs pour l’avenir de l’entreprise, le transporteur à bas prix a quand même averti d’un effondrement potentiel dans un proche avenir.

Norwegian a indiqué qu’au cours du processus de restructuration, son solde de capitaux propres s’était amélioré de 2,1 milliards de dollars. 607 millions de dollars avaient été comptabilisés dans le dernier compte de résultat. La compagnie aérienne opère dans le cadre d’une mise en faillite en Irlande et de la reconstruction de son réseau en Norvège.

La société a indiqué que la poursuite de ses activités repose sur une sortie réussie de ces processus, avec une réduction significative de la flotte d’avions. De plus, il faudra également une réduction de la dette et la levée de nouveaux capitaux. Les deux processus devraient s’achever au deuxième trimestre 2021. Cependant, si la conclusion n’est pas positive, il est fort probable que l’entreprise entamera une procédure de liquidation et / ou de faillite au cours du même trimestre.

Les résultats financiers de Norwegian sont mauvais mais la compagnie reste optimiste. Elle a pour objectif de lever entre 465 millions de dollars et 580 millions de dollars principalement via une offre d’actions. En ce qui concerne sa flotte, la compagnie aérienne prévoit d’exploiter 53 Boeing 737 à l’avenir, en mettant l’accent sur les vols court-courriers en provenance des pays nordiques.

Dans le rapport financier, nous pouvons lire :

La société est cependant optimiste quant au succès des processus de faillite et de reconstruction, ainsi que du succès des augmentations de capital et des conversions de dettes.

Au total, Norwegian a terminé 2020 avec une perte nette de 2,6 milliards de dollars, ses revenus d’exploitation ayant chuté de 79% par rapport à l’année précédente. Plus important encore, la société a réussi à réduire sa dette de 31% et envisage maintenant une dette nette portant intérêt de 4,6 milliards de dollars. Il y a 12 mois, la dette de la compagnie aérienne s’élevait à 6,7 milliards de dollars.

En moyenne, Norwegian a exploité 15 appareils au cours du dernier trimestre de l’année, transportant 574 000 passagers.

Jacob Schram, le PDG, a indiqué :

Malgré les difficultés causées par la pandémie, il y a un grand esprit de combat et d’engagement au sein de l’entreprise, et ensemble, nous construirons un nouveau Norwegian lorsque nous sortirons du processus de reconstruction. Jacob Schram

Le début de l’année 2021 a apporté de nouveaux changements, le transporteur à bas prix a annoncé sa décision de suspendre ses opérations long-courriers le 14 janvier 2021.