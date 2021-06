Vaccins, 4 pilotes morts

Partages

Les affirmations selon lesquelles British Airways est en « pourparlers de crise » avec le gouvernement britannique en raison de la mort de trois pilotes qui ont reçu des vaccins de COVID-19 sont infondées. C’est ce qu’a indiqué un représentant de l’entreprise et porte-parole du régulateur britannique des médicaments.

Partagé sous la forme d’un enregistrement vocal sur Facebook, Instagram et Twitter, un homme non identifié dit avoir parlé à un « ami qui est pilote de BA » et explique que « les choses deviennent folles » après le décès de trois collègues pilotes.

Ils ont vu mourir le troisième pilote de BA au cours des sept derniers jours, n’est-ce pas ? Troisième pilote mort la semaine dernière. Les deux premiers gars étaient dans la quarantaine et la cinquantaine ; ce gars, la mi-trentaine, parfaitement en forme, aucune condition sous-jacente. Il obtient son deuxième coup et il est mort en quelques jours, exactement la même chose avec les deux premiers. Pour cette raison, BA est actuellement en pourparlers de crise avec le gouvernement pour savoir s’il faut autoriser les pilotes vaccinés à voler. Le problème avec ça, bien sûr, c’est qu’environ 80 %, selon mon ami de BA, 80 à 85 % ont été injectés. 10 % des pilotes seront capables de voler !

Sur Twitter, certains utilisateurs ont également partagé une photo de ce qui semble être quatre livres de condoléances à côté de photos encadrées de quatre hommes dans un salon British Airways.

British Airways dément

British Airways a déclaré qu’aucune discussion de ce type n’était en cours avec le gouvernement. Le porte-parole a toutefois confirmé l’authenticité des quatre livres de condoléances, car quatre pilotes de la compagnie étaient récemment décédés. Il a ajouté qu’aucun des décès de pilotes n’était lié aux vaccins.

L’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a également démenti de telles discussions de crise avec le transporteur aérien de la Grande-Bretagne.

Dr Sarah Branch, directeur de la vigilance et de la gestion des risques des médicaments de la MHRA, a indiqué :

Nous n’avons pas été informés du décès de pilotes de BA après avoir reçu le vaccin Covid-19 et n’avons pas eu de discussions avec BA ou d’autres compagnies aériennes, au sujet d’empêcher les pilotes de voler après avoir reçu le vaccin COVID-19. Il n’y a actuellement aucune restriction sur l’aviation ou d’autres industries et activités après la vaccination. Notre conseil reste que les avantages du vaccin l’emportent sur les risques chez la majorité des gens. Il est toujours d’une importance vitale que les gens se manifestent pour leur vaccination et pour leur deuxième dose lorsqu’ils sont invités à le faire. Nous demandons à toute personne qui soupçonne avoir subi un effet secondaire lié à son vaccin COVID-19 de le signaler. Dr Sarah Branch