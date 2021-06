Air France, le ciel se dégage

La pandémie semble disparaitre petit a petit en Europe et dans certaines parties du monde. Le ciel se dégage pour Air France et sa filiale Transavia annonce des chiffres records pour l’été.

La filiale d’Air France prévoit une activité comparable a celle de l’été 2019 grâce a la demande qui explose sur l’Europe. Nathalie Stubler, CEO de Transavia, a indiqué :

Nous observons depuis quelques semaines 30 à 40% de ventes en plus par rapport à la même époque en 2019. Il y a un effet rattrapage, parce que pendant un certain nombre de mois on n’a pas vendu.

Nathalie Stubler