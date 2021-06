United Airlines et uniforme

Partages

United Airlines prévoit de grands changements concernant les règles du port de l’uniforme pour les hôtesses de l’air et stewards à compter du 1er septembre 2021. Les changements incluent la décision d’autoriser les tatouages ​​​​visibles ainsi qu’une multitude d’autres changements non sexistes qui permettront aux agents de bord de United d’être eux-mêmes selon la compagnie aérienne.

En préparation depuis quelques années, le déploiement initial ne s’appliquera qu’aux PNC. Pour les représentants du service client, les pilotes et les employés de service au sol cela suivra à un moment donné en 2022.

United Airlines a déclaré aux employés qu’elle espère que la nouvelle politique assouplie « reflétera un aspect plus modernisé, avec des normes inclusives qui permettent mieux la liberté d’expression de genre afin que les employés puissent se sentir mieux au travail ».

L’un des changements les plus importants sera de permettre aux employés d’afficher des tatouages ​​​​visibles et non offensants. D’autres changements consistent à autoriser les membres du personnel, y compris les hommes, à porter une variété de piercings visibles tels que des clous de nez.

Les normes du port de l’uniforme chez United Airlines seront également modifiées pour supprimer les règles distinctes sur les cheveux, le maquillage et le vernis à ongles pour les hommes, les femmes, les employés non binaires et de genre non conforme.

Dans une photo partagée avec des employés dans une note interne, United a révélé comment ces normes pourraient fonctionner : montrant un agent de bord masculin avec du vernis à ongles coloré, un agent de bord avec un clou de nez et plusieurs piercings aux oreilles et un membre d’équipage avec un tatouage au poignet.

Kate Gebo, vice-présidente exécutive des ressources humaines de United, a déclaré à propos des changements :

En tant que visage de United, nos coéquipiers en contact direct avec les clients peuvent offrir une expérience encore meilleure à nos clients lorsqu’ils ont l’air et se sentent à leur meilleur. Nous avons passé les dernières années à écouter les commentaires que nous avons reçus de nos employés et de nos groupes de ressources commerciales pour développer ces normes révisées. Nous sommes convaincus que ces normes d’apparence modernisées et plus sexospécifiques offriront une représentation plus authentique des personnes et des cultures qui font de United l’entreprise qu’elle est aujourd’hui. Kate Gebo, vice-présidente exécutive des ressources humaines de United

Le mois dernier, Air Canada a fait annuler une interdiction de tatouage visible par un juge du travail qui a statué que la politique était discriminatoire et ne reflétait pas la société en général. Air New Zealand autorise déjà ses membres d’équipage à avoir des tatouages ​​​​visibles, tandis que la nouvelle compagnie aérienne islandaise PLAY autorisera les tatouages ​​​​visibles, ainsi qu’un uniforme non sexiste.

