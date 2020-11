Vaccin coronavirus, les compagnies aériennes redécollent

L’annonce du vaccin contre le coronavirus a fait flamber le monde du tourisme et des compagnies aériennes.

Michael O’Leary, patron de la plus grande compagnie aérienne européenne Ryanair a indiqué prévoir un retour à 75 – 80 %¨de sa capacité d’avant la crise pour l’été prochain.

Interrogé sur les perspectives de reprise le patron de Ryanair a indiqué :

Il a même fait de l’humour concernant la reprise du trafic aérien et son épouse :

Si l’action Ryanair a profité de l’annonce du vaccin contre le coronavirus d’autres compagnies aériennes aussi. IAG, maison mère de British Airways a gagné 40 %. Un porte-parole de la compagnie anglaise a indiqué :

Nous savons que les clients veulent voyager et après cette bonne nouvelle, nous avons constaté une augmentation du nombre de personnes sur ba.com qui recherchaient des vols vers des destinations telles que Dubaï, la Floride et New York. Nous avons également constaté une forte augmentation du nombre de clients souhaitant passer des vacances aux Maldives, ainsi qu’aux Caraïbes, à Orlando et aux îles Canaries pour cette année et l’année prochaine.

British Airways