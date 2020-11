KLM est prêt pour le vaccin

Partages

KLM Royal Dutch Airlines prépare ses opérations de transport pour acheminer les vaccins contre le COVID-19 dans le monde entier. Au cours de la pandémie KLM, et son réseau de fret aérien, ont transporté des équipements de protection individuelle et d’autres produits médicaux critiques vers des établissements de santé et des particuliers. Désormais, la vaste tâche logistique consistera à transporter le vaccin COVID-19 une fois qu’il sera disponible.

L’Association du transport aérien international (IATA), basée à Genève, exhorte les gouvernements à travailler avec les compagnies aériennes et les aéroports pour s’assurer qu’ils sont prêts à l’arrivée du vaccin. L’IATA avertit également les gouvernements de la possibilité de graves contraintes de capacité pour les avions transportant le vaccin. Le directeur général et PDG de l’IATA, Alexandre de Juniac, a indiqué dans un communiqué.

La livraison en toute sécurité des vaccins COVID-19 sera la mission du siècle pour l’industrie mondiale du fret aérien. Mais cela n’arrivera pas sans une planification préalable minutieuse. Et le moment est venu. Nous exhortons les gouvernements à prendre les devants en facilitant la coopération tout au long de la chaîne logistique afin que les installations, les dispositifs de sécurité et les processus frontaliers soient prêts pour la tâche gigantesque et complexe qui les attend Alexandre de Juniac

KLM : 15 milliards de doses de vaccins

Les experts de la santé estiment qu’environ 15 milliards de doses du vaccin devront être distribuées dans le monde. Beaucoup d’entre elles devront être transportés à des températures extrêmement basses. Pour vous donner une idée de la sensibilité à la température, le vaccin Pfizer COVID-19 doit être expédié congelé à -70 ° C degrés Celsius. Bien qu’il existe encore de nombreuses inconnues, nous savons que des systèmes et des réglementations doivent être en place pour garantir la sécurité de la distribution du vaccin. Les priorités pour fournir les installations nécessaires pour la distribution du vaccin sont les suivantes :

Personnel formé pour gérer les vaccins sensibles au temps et à la température Installations et équipements à température contrôlée Capacités de surveillance pour assurer l’intégrité des vaccins est maintenue Minimiser la construction temporaire en modifiant l’infrastructure existante KLM Cargo Pas moins de 15 milliards de doses de vaccin COVID-19 devront être transportées.

Le vaccin COVID-19 sera un produit de grande valeur qui doit rester à l’abri de la falsification et du vol. Des dispositions doivent être prises avec les agents des frontières et des douanes pour garantir des approbations réglementaires rapides afin de ne pas compromettre l’intégrité du vaccin.

D’autres mesures utiles pourraient inclure :

L’introduction de procédures accélérées pour les permis de survol et d’atterrissage

Exempter les membres d’équipage de la quarantaine

Supprimer les couvre-feux nocturnes et permettre aux aéroports de rester ouverts 24h / 24

Droits de trafic temporaires pour les opérateurs livrant le vaccin

Accorder la priorité à l’arrivée sur le reste du trafic aérien KLM est prêt

Dans un communiqué de presse KLM affirme disposer des solutions logistiques pour garantir que le vaccin reste a une température constante tout au long de sa distribution. Dans le communiqué de presse, le PDG de KLM, Pieter Elbers, déclare :

La perspective de l’arrivée d’un vaccin COVID-19 est une très bonne nouvelle. En même temps, cela apporte un nouveau défi ; un transport rapide et sûr de milliards de vaccins dans le monde. Nous sommes prêts pour cela, et c’est grâce à nos collègues et partenaires qui ont travaillé dur ensemble sur ce point. KLM a précédemment contribué au transport aérien pour un flux d’environ 90 millions de masques buccaux, de vêtements de protection et d’appareils respiratoires. Nous allons maintenant apporter le vaccin en toute sécurité et rapidement aux Pays-Bas et dans le reste du monde. Je suis fier que nos collègues Cargo s’acquitteront de cette tâche complexe et responsable. Pieter Elbers