Norwegian continue de se battre pour sa survie

Norwegian a révélé que les chiffres du trafic pour décembre continuaient d’être fortement influencés par la baisse de la demande causée par le maintien des restrictions de voyage en Europe.

Cependant, le transporteur à bas prix a déclaré que les réservations de Noël étaient positives.

En décembre, 129 664 clients ont voyagé avec Norwegian, soit une baisse de 94% par rapport à la même période l’an dernier.

La capacité (mesurée en sièges-kilomètres disponibles) et le trafic passagers total (en sièges-kilomètres payants) ont tous deux diminué de 98%.

Le coefficient d’occupation était de 52 pour cent, en baisse de 31 points de pourcentage.

Jacob Schram, directeur général de Norwegian, a déclaré :

La pandémie continue d’avoir un impact négatif sur nos activités, comme elle le fait depuis mars. Au début de l’année dernière, Norwegian se dirigeait vers un résultat positif en 2020, au lieu de cela, 2020 a été une année très difficile et nous nous retrouvons maintenant à lutter pour notre survie. Malgré une faible demande en décembre, les réservations de Noël ont été positives et nous avons réussi à adapter nos opérations à la situation actuelle. Notre objectif est d’être une compagnie aérienne financièrement solide et compétitive, dotée d’une nouvelle structure financière, d’une flotte redimensionnée et d’une offre client améliorée. »

Il a ajouté :

Le soutien de nos clients, employés et fournisseurs cette année a été extraordinaire. Nous souhaitons tous voyager et rencontrer à nouveau nos amis et nos proches et chez Norwegian, notre objectif reste de connecter les gens de manière sûre et confortable. La vaccination est maintenant déployée dans le monde entier et est une bonne nouvelle pour l’industrie aéronautique et pour ceux qui souhaitent voyager. Nous serons prêts à affronter la concurrence des clients après la pandémie de Covid-19. L’année dernière a été une année difficile, mais nous continuerons à nous battre et à sortir de cette crise en tant que Norvégien plus fort.

Jacob Schram