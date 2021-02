Air France : des concessions contre des aides !

Partages

Le gouvernement français a transmis le projet des aides apportées à Air France a la commission européenne. Cette dernière veut des concessions !

L’Europe demande à Air France de se séparer d’une partie de ses créneaux sur l’aéroport parisien situé à Orly. La compagnie aérienne opère majoritairement des vols court-courrier et moyen-courrier depuis cette aéroport. Pour rappel, selon les prévisions de retour a la normale c’est justement ces courriers qui doivent redémarrer en premier. Bien avant le long-courrier. Autant demander à Air France de patienter encore un peu plus avant de voir le bout du tunnel, absurde ?

Et les 150CCC ne font pas mieux

Si on ajoute à cette demande de concessions contre aides faite à Air France les « préconisations » formulées par les 150 citoyens de la convention climats sur le sujet cela devient délirant !

Nous avons donc 150 citoyens lambda sans connaissances particulières ni même compétences acquises qui ont été tiré au sort. Ils doivent définir une politique environnementale pour les France et ses 67 millions d’habitants., ça fait peur ! Eux on clairement indiqué qu’ils voulaient la fin du court-courrier en France. Evidemment cela libèrerait des milliers de créneaux dans l’hexagone !

De l’autre coté nous avons des parlementaires européens qui demandent également à Air France des concessions pour obtenir des aides. Encore la libération de créneaux à Orly…

Si tout cela se met en place il y aura juste un transfert d’activité entre Air France et les autres compagnies aériennes françaises vers les compagnies aériennes étrangères ! La commission européenne ne peut mettre en place une interdiction des vols court-courriers qu’en la justifiant par un enjeu écologique majeur, et ce n’est clairement pas le cas au vu des émissions du secteur.

Détruire le court-courrier français ne servira qu’a favoriser les compagnies aériennes étrangères a s’implanter et prendre les parts de marché. D’ailleurs, regardez les annonces des low-costs européennes qui ouvrent des vols entre des villes de France depuis ces derniers mois, elles ne le font pas sans envisager la disparition des acteurs français sur ce secteur, elles placent les pions qui permettront « échec et mat » et mettront Air France et ses filiales hors-jeu…