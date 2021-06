Reprise des vols transatlantique

Partages

L’équipe COVID-19 de la Maison Blanche va mettre en place des groupes de travail d’experts. Ce sera avec des homologues en Europe, Royaume-Uni, Canada et Mexique. Ils élaboreront des plans pour la reprise en toute sécurité des vols transatlantiques et la levée des restrictions aux frontières.

L’administration n’a pas été en mesure de dire quand les groupes de travail quand ils devaient rendre compte. Une source a affirmé que toute décision de lever les restrictions ne sera prise qu’après la présentation des conclusions.

Un responsable de la Maison Blanche a indiqué :

Bien que nous ne rouvrions pas les voyages aujourd’hui, nous espérons que ces groupes de travail d’experts nous aideront à utiliser notre expertise collective pour tracer une voie à suivre, dans le but de rouvrir les voyages internationaux avec nos principaux partenaires lorsqu’il sera déterminé qu’il est sûr de le faire.

La nouvelle est arrivée quelques heures seulement après que le département d’État américain a assoupli les avis de voyage en cas de pandémie pour un grand nombre de pays sur la base des dernières recommandations des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Assouplissement des restrictions de voyage

Des pays comme la France et l’Allemagne sont passés de l’avis le plus élevé de niveau 4 au niveau 3. Certains pays, comme la France et l’Espagne, ont déjà assoupli les restrictions et permettront aux Américains d’y aller pendant l’été.

Cependant, les Européens vivant dans l’espace Schengen sont toujours soumis à l’interdiction de voyager dite 212 (f) qui a été prolongée par le président Biden dès son entrée en fonction. La proclamation présidentielle s’applique également au Royaume-Uni et la frontière américaine avec le Canada et le Mexique reste fermée.

Lundi, les dirigeants des compagnies aériennes se sont réunis pour exhorter Biden et Boris Johnson à assouplir les restrictions. Cela suite au déploiement réussi de la vaccination dans les deux pays. Pour eux la reprise des vols transatlantiques est une priorité.

Les directeurs des compagnies aériennes comme British Airways, United et Virgin Atlantic espéraient que Biden et Johnson viendraient à s’entendre lors de la réunion du G7 de cette semaine qui se tient en Angleterre.

Des sources de la Maison Blanche affirment que les groupes de travail d’experts ne seront pas pressés pour faire leur rapport et qu’ils seront dirigés par la science.