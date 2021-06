Ryanair s’attaque à Alitalia

Partages

Le gouvernement italien est en train de négocier avec l’Europe pour le lancement de la compagnie aérienne qui doit remplacer Alitalia mais Ryanair a indiqué qu’elle fera tout pour bloquer les aides demandées.

Une aide de 3 milliards d’euro est prévue pour le lancement de la compagnie Italia Trasporto Aereo. Ryanair va contester cette aide qu’elle considère comme illégale.

Eddie Wilson a déclaré :

Dès que cet argent est injecté dans la nouvelle compagnie, nous prendrons les dispositions (nécessaires. Nous attendons de voir, mais il est clair que c’est une aide illégale et nous défendrons nos intérêts en faisant appel. Eddie Wilson

Alitalia a perdu 11.4 milliards d’euros en 2000 et 2020 et est sous tutelle du gouvernement italien depuis 2017. Le gouvernement italien a l’intention de créer une nouvelle compagnie. Cette dernière reprendrait 50% de la flotte d’Alitalia et passerait de 11 000 employés à 4 500.

Le plan de sauvetage comporte une aide du gouvernement de 3 milliards d’euros. La commission européenne doit donner son accord pour sauver Alitalia mais Ryanair compte bien se battre pour bloquer la création de cette compagnie aérienne.