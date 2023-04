Ryanair et grève en France

Les grèves en cours en France ont entraîné l’annulation de vols à travers l’Europe. Les compagnies aériennes sont confrontées à la fermeture de l’espace aérien français. Les contrôleurs aériens en France rejoignent d’autres syndicats pour participer à une action revendicative à travers le pays. Ryanair appelle l’Union européenne à intervenir pour limiter les conséquences de la grève en France.

La compagnie aérienne lowcost Ryanair demande à la Commission de l’Union européenne d’adopter des politiques qui protègent les vols survolant la France pendant la grève. Ryanair doit faire face à des centaines d’annulations de dernière minute. Les lois actuelles sur le service minimum en France empêchent les grèves d’affecter les vols intérieurs, mais les vols survolant le pays (par exemple, de Londres à Rome) ne sont pas protégés.

La compagnie aérienne a fait face au 38e jour de grèves de l’ATC français en seulement trois mois. Ryanair a interpelé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour son « échec inexcusable » à protéger le droit fondamental à la liberté de circulation.

Ryanair a confirmé que quelque 627 000 passagers étaient enregistrés sur des vols annulés en raison de grèves de l’ATC français au cours des trois premiers mois de 2023. Une telle négligence, selon la compagnie aérienne, diminue la connectivité intra-européenne essentielle et nuit au tourisme. Un porte-parole de Ryanair a réitéré aujourd’hui l’appel de la compagnie aérienne à une intervention :

Aujourd’hui, l’ATC français est en grève pour le 38e jour en seulement 3 mois avec des milliers de passagers européens dont les vols pour voir leurs amis et leur famille ont été injustement annulés. Bien que nous n’ayons aucune difficulté à ce que les syndicats français exercent leur droit de grève, nous attendons de la présidente von der Leyen qu’elle fasse son travail et qu’elle défende et protège le droit fondamental des citoyens et visiteurs de l’UE à la liberté de circulation, qu’elle-même et les commissaires ont inexplicablement omis de le faire.

Il est complètement disproportionné et injuste que le gouvernement français puisse utiliser la législation sur le service minimum pour protéger les vols intérieurs français mais forcer l’annulation des vols au-dessus de la France. La présidente von der Leyen devrait protéger les citoyens et visiteurs de l’UE sur les vols non français survolant l’espace aérien français d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie, du Royaume-Uni et d’Irlande. Le marché unique de l’UE pour les voyages aériens et les survols ne devrait pas être affecté à plusieurs reprises parce que la Commission européenne ne prend pas de mesures.

Ryanair