Corsair meilleure compagnie aérienne française

Rendez-vous incontournable des professionnels du voyage pour la 14ème année consécutive, le gala des Travel d’Or 2023 s’est tenu le jeudi 6 avril, au Pavillon Gabriel à Paris. Lors de cette soirée, Corsair a remporté le prix grand public de la meilleure compagnie aérienne française.

Cette soirée de gala a rassemblé 500 professionnels du voyage qui ont pu découvrir les lauréats du concours récompensant les marques de voyage préférées des Français, réparties en quatorze catégories. Corsair figurait parmi les nommés puis les finalistes, grâce aux votes de 200 000 internautes. La compagnie aérienne a remporté hier soir le grand prix de la meilleure compagnie aérienne française, grâce aux votes du public mais également du jury, composé de tous les professionnels du tourisme et des transports.

Le gala a rassemblé de nombreuses personnalités, dont notamment Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur, l’ambassadrice de l’Ouganda, Frédéric Mazzella, président fondateur de Blablacar et président du jury des Travel d’Or 2023, Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage (EdV) et Frédéric Vanhoutte, président d’Eventiz Media Group et éditeur de L’Echo Touristique.

Pascal de Izaguirre, Président-Directeur général de Corsair, déclare :

Je suis particulièrement fier de l’ensemble des équipes Corsair, nos équipages et l’ensemble des équipes au sol, dont les efforts ont été plébiscités par nos clients et partenaires de la distribution. C’est une très belle récompense qui traduit la qualité de notre offre et de notre service tout au long du parcours client. Pascal de Izaguirre

Corsair, voyagez en bonne compagnie

Corsair a amorcé le renouvellement de sa flotte avec l’arrivée de 5 A330neo en 2021 et 2022. Avec l’arrivée de 4 A330neo supplémentaire d’ici 2024, la compagnie aérienne disposera de l’une des flottes les plus jeunes du marché avec une moyenne d’âge de 2 ans et une performance environnementale considérablement améliorée. Les A330neo permettent en effet de réduire de plus de 25% la consommation de carburant et d’émissions de CO2 par siège.

Avec les A330neo, les clients peuvent apprécier le confort d’une cabine ultra-moderne et la moins bruyante de sa catégorie, avec une connexion WIFI pendant tout le vol. Une attention toute particulière est portée au confort et à la qualité de service, au sol et à bord, marque de fabrique de la compagnie.

La récente montée en gamme de son produit traduit l’ambition qui anime Corsair depuis 40 ans et qui a été récompensée avec ce Travel d’Or : offrir aux voyageurs une expérience client de grande qualité et toujours en bonne compagnie !

Corsair meilleure compagnie aérienne française, bravo aux équipes !

