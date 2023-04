Transavia manque d’avions

Partages

Transavia est en manque de six avions. En conséquence, environ 42 000 passagers ont vu leurs réservations être modifiés et 8 000 ont vu leurs voyages annulés. Un porte-parole de Transavia précise que le dossier concerne « cinq pour cent de tous les vols des mois d’avril et de mai ». Cela représenterait plus de 50 000 passagers.

La compagnie aérienne Transavia va manquer d’avions pendant les vacances de mai et d’été. Deux avions doivent être cloués au sol en raison d’importants retards de maintenance car les mécaniciens attendent les pièces de Boeing. La société a également loué quatre avions précédemment utilisés par la compagnie aérienne roumaine à bas prix Blue Air, qui ne sont pas autorisés à voler en raison de « problèmes de paperasse » : ils manquent de certaines certifications de sécurité. Transavia n’a donc plus 45 mais 39 avions à sa disposition.

La compagnie aérienne a réduit le nombre de vols entre début avril et fin mai. En conséquence, les réservations d’environ 50 000 passagers sont chamboulés. Selon un porte-parole de Transavia, la plupart des voyages, 85 %, sont rebookés. Cela signifie qu’environ 42 000 passagers devront partir un autre jour ou à une autre heure. Pour les autres passagers, estimés à huit mille, pas d’alternative : leur voyage est annulé.

Tous les passagers concernés ont été informés le 4 avril. Les voyageurs dont le vol part dans les quatorze jours ont droit à une indemnisation sur la base de la législation européenne. Ils doivent en faire la demande eux-mêmes.

Les passagers dont le vol part après quatorze jours et dont les plans ont été modifiés ou annulés n’auront pas de chance et ne recevront pas d’indemnisation. Les autres frais encourus dans ce cas, tels que les réservations d’hôtel, les voitures de location ou les billets de concert, ne sont pas non plus remboursés par Transavia.

Transavia espère avoir à nouveau plus d’avions disponibles prochainement. Si trouver plus d’avions ne réussit pas, un porte-parole promet que les voyageurs seront prévenus « dès que possible ».

Transavia que son manque d’avions n’a aucun rapport avec les problèmes que KLM a avec sa propre flotte. Cinq avions Embraer y sont actuellement cloués au sol en raison de problèmes de moteur.