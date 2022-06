O’Leary vs Johnson

Partages

Le patron de Ryanair, Michael O’Leary, a fustigé le Premier ministre britannique Boris Johnson. Il l’a qualifié « d’idiot du niveau le plus élevé » lors d’une interview avec The Telegraph.

Le patron de la plus grande compagnie aérienne d’Europe a dénoncé le gouvernement. O’Leary étaiti interrogé sur les difficultés de l’industrie à répondre à l’augmentation de la demande après la levée des restrictions.

Le gouvernement a moins d’intelligence qu’une plante verte », a claqué O’Leary. « Le Premier ministre est totalement indigne de confiance, pas sur tous les sujets, mais certainement sur les questions économiques. Michael O’Leary

Lorsqu’on a demandé à O’Leary s’il avait déjà rencontré Johnson, il a répondu : « Non, et je n’ai aucune envie de le rencontrer. C’est un idiot du plus haut niveau putain.

O’Leary a particulièrement critiqué la décision du gouvernement de ne pas assouplir les règles de l’UE en matière d’immigration. Cela permettrait de remédier à un manque de personnel qui entrave la capacité des compagnies aériennes.

Le directeur général de Ryanair, souvent franc, affirme que les Britanniques ne veulent pas faire des emplois dans les compagnies aériennes comme l’enregistrement et la sécurité et que des travailleurs européens sont nécessaires pour pourvoir les postes vacants.

Je ne relance pas la campagne sur le Brexit, mais le Royaume-Uni va devoir trouver un moyen d’ouvrir le marché du travail entre le Royaume-Uni et l’Europe, pour amener les gens ici à faire les travaux que, franchement, les Britanniques ne font pas, ne veulent pas faire. Ils ne veulent pas cueillir des fruits, ils ne veulent pas faire de travaux agricoles, ils ne veulent pas faire de l’accueil, de la sécurité ou de la manutention des bagages dans les aéroports. Michael O’Leary

Ryanair, difficultés en interne

Dans toute l’Europe continentale, cependant, Ryanair est confrontée à son propre conflit social. Les syndicats PNC en Espagne, au Portugal, en Italie, en France et en Belgique ont tous appelé à la grève. Le conflit porte sur les bas salaires et les conditions de travail.

Ryanair insiste sur le fait que l’action revendicative a, jusqu’à présent, peu d’effet sur ses opérations. La grande majorité des travailleurs sont satisfaits de leur salaire et de leurs conditions.

Plus tôt ce mois-ci, le directeur général de l’Association du transport aérien international (IATA) a également visé Boris Johnson. Il a qualifié le Premier ministre de « blague » dans une attaque cinglante contre la réponse du gouvernement à la pandémie.

Willie Walsh, qui était le patron de la société mère de British Airways au début de la pandémie, a déclaré que le gouvernement britannique « aurait dû faire beaucoup mieux » dans sa gestion de la pandémie.

En décembre dernier, l’équipe des médias sociaux de Ryanair a impitoyablement trollé Boris Johnson à propos du soi-disant scandale « Partygate » qualifiant les restrictions de voyage qui interdisaient à la plupart des gens de se rendre à l’étranger.