Ajoutez le Japonais PNC à votre CV et démarquez-vous lors des recrutements PNC!

Partages

Notre formation Japonais PNC dédiée aux métiers d’hôtesse de l’air et de stewards à bord des avions ne nécessite aucune notion préalable de japonais.

Les notes obtenues sont reconnues par Air France et intégrées au dossier professionnel du PNC.

Publicités

En cette période de réouverture progressive des frontières du Japon et d’augmentation des fréquences vers Haneda, Narita et Osaka, il est temps pour les PNC de se préparer à accueillir à nouveau les clients japonais au sein des avions !

Elle permet d’acquérir rapidement des compétences linguistiques et culturelles, savoirs, savoir-faire et savoir être, utilisables au quotidien face au client japonais.

La formation Okyakusama PNC est la compétence différenciatrice qui permet aux PNC de ravir et fidéliser le client japonais à bord des avions dont les attentes sont aussi hautes que le pouvoir d’achat.

Toutes nos formations sont éligibles et finançables via MonCompteFormation et Pôle Emploi.

Inscription et retours stagiaires PNC en ligne sur www.okyakusama.fr/pnc

#formation #formationprofessionnelle #airfrance #transavia #corsair #frenchbee « easyjet #vueling #HotesseDeLAir #Steward #lilate #FormationJaponais #CPF #PoleEmploi #Financement #MissionLocale #CCA #PNC