Volotea, nouveaux Airbus A320

Partages

Volotea a annoncé l’ajout d’au moins quinze Airbus A320-200 en 2021. Il pourrait y en avoir quatre de plus en fonction de la demande lors de la saison estivale.

Le fondateur et directeur général Carlos Muñoz a déclaré :

Nous sommes très fiers d’évoluer vers une flotte 100% Airbus. En tant qu’entreprise européenne, nous sommes très désireux de compter sur Airbus comme notre partenaire de flotte à long terme. Nous continuerons de développer notre stratégie de connexion des villes moyennes et petites européennes, avec un type d’avion plus moderne et compétitif, l’Airbus A320. » Carlos Muñoz

La compagnie aérienne Volotea a indiqué qu’elle avait déjà acheté les quinze premiers Airbus A320. Les Airbus rejoindront la flotte existante de Volotea de 21 A319-100 , dont un doit encore être livré.

Muñoz a déclaré que grâce à leur plus grande capacité et à leur base de coûts plus faible, les A320 seront en vol pour la compagnie aérienne pendant la phase de récupération post-COVID. Il a ajouté que Volotea a identifié un certain nombre de nouvelles opportunités de marché dans des créneaux particuliers laissés en Espagne suite à la reprise de Air Europa par Iberia. En France également en raison de la réorganisation des entreprises du groupe’ Air France-KLM.