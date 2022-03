Volotea, nouveaux Airbus !

Partages

Dans le cadre du renouvellement et de l’expansion de sa flotte Volotea ajoutera six nouveaux Airbus A320. Avec ces avions supplémentaires, elle prévoit d’offrir jusqu’à onze millions de sièges en 2022. Cela represente une hausse det 40 % par rapport à 2019.

En 2021, la compagnie a remplacé ses Boeing 717 pour compléter une flotte entièrement composée d’Airbus A319 et A320. Alors qu’elle avait prévu de faire cette unification en 2023, elle a avancé ses plans d’amélioration des coûts d’exploitation à court terme et d’augmentation de son offre. Cela grâce à des avions de capacité et d’autonomie de vol plus importantes.

Carlos Munoz, fondateur et PDG, a indiqué :

« En tant que compagnie aérienne européenne, nous considérons Airbus comme un partenaire à long terme pour notre flotte. Cette année, conformément à notre stratégie, nous continuerons à connecter les petites et moyennes villes européennes, et nous lancerons notre offre la plus importante du marché, avec plus de onze millions de places à vendre et l’ouverture de deux nouvelles bases en France. Carlos Munoz

La compagnie aérienne opère actuellement des vols vers plus d’une centaine de destinations européennes. Cela depuis ses bases des Asturies, Bilbao, Athènes, Hambourg, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse, Gênes, Naples, Olbia, Palerme, Cagliari, Venise et Vérone. Volotea va recevoir de nouveaux Airbus et étendre son programme de vol pour l’été 2022.

L’entreprise se concentre sur les opérations de point à point entre des villes qui ne peuvent pas être reliées en voiture ou en train en moins de six heures. Plus de la moitié de ses vols relient le continent à des îles (Corse, la Sardaigne et la Sicile)

Nouveaux Airbus pour Volotea et programme Voloterra

L’acquisition des A320 s’inscrit également dans le cadre de « Voloterra », le programme de développement durable de l’entreprise. Parmi ses objectifs figurent le développement de technologies alternatives à zéro émission et l’amélioration de l’efficacité du trafic aérien. De plus, Volotea prévoit de commencer à utiliser des carburants durables pour propulser ses avions en 2022.

Volotea offre la possibilité de compenser l’empreinte carbone lors de l’émission d’un billet. La somme supplémentaire de deux euros est destinée à des projets d’atténuation des émissions. Ce peut être des initiatives de reboisement et de conservation des forêts. Mais également la transition vers l’utilisation d’énergies renouvelables et la production d’énergie à partir de déchets. Elle prévoit de compenser 25 % de ses émissions d’ici 2025.

Gloria Carreras, directrice de la responsabilité sociale des entreprises et du développement durable, a déclaré à ce sujet :

Depuis la création de l’entreprise, nous avons travaillé sans relâche pour minimiser les émissions de carbone, en commençant par une stratégie consistant à proposer des vols directs entre des villes non desservies par d’autres compagnies aériennes, sans gaspiller de carburant. Avec ce programme, nous avons l’intention d’aller encore plus loin, en accélérant la transition vers un secteur de l’aviation de plus en plus propre et plus durable et vers un avenir sans émissions. Gloria Carreras