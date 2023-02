ITA Airways et Airbus A320neo

Partages

Le tout nouvel Airbus A320neo d’ITA Airways avec une livrée entièrement bleue a pris son envol. Le vol AZ1781 a décollé de l’aéroport international Rome Fiumicino Leonardo da Vinci et s’est envolé pour l’aéroport de Palerme et est arrivé à Cinisi le 20 février 2023.

Des Airbus A320neo tout bleu pour ITA Airways

La livrée du nouvel Airbus A320neo, comme celle des autres appareils d’ITA, est un clin d’œil aux maillots de l’équipe nationale italienne de football. L’A320neo comprend une cabine et un empennage bleu savoie avec des moteurs blancs. Le bord de fuite du gouvernail comprend le rouge, le blanc et le vert du drapeau italien.

Le nouvel Airbus A320neo porte le nom de Francesco Moser, le cycliste italien du Trentin. Moser a remporté le championnat du monde de course sur route en 1977 et a été finaliste en 1976 et 1978.

Chacun des avions d’ITA Airways avec la nouvelle livrée doit porter le nom de stars du sport italiennes. Le premier avion à la livrée bleue était un Airbus A320 dédié à Paolo Rossi, le footballeur italien vainqueur de la Coupe du monde. Deux Airbus A319 sont également entrés en service. Le premier A319 porte le nom de Pietro Mennea, un sprinter qui a remporté une médaille d’or olympique aux Jeux olympiques de Moscou en 1980. Le deuxième A319 était dédié à Gino Bartali, cycliste de renommée mondiale des années 1930. La compagnie aérienne espère qu’elle attirera davantage les clients italiens et diffusera l’héritage italien dans le monde entier.

ITA Airways prévoit d’utiliser ses réseaux de médias sociaux pour aider à choisir les noms des futurs avions avec la nouvelle livrée.

L’Airbus A320neo apporte une mise à niveau à ITA Airways

L’Airbus A320neo apportera plus d’efficacité à la flotte d’ITA Airways par rapport aux avions existants. L’A320neo offre 20 % de consommation de carburant et d’émissions de CO2 en moins par siège par rapport aux biréacteurs de la génération précédente. L’avion dispose en outre d’un nouveau design de cabine qui comprend des sièges plus modernes et confortables.

La flotte de la compagnie aérienne comptera près de 80 % d’avions de nouvelle génération d’ici 2026. En modernisant la flotte, ITA Airways réduira les émissions de CO2 et améliorera l’efficacité.

Cette année, ITA prévoit de prendre livraison de 39 nouveaux appareils, dont son premier Airbus A330-900. Au cours de l’année écoulée, ITA Airways a également lancé des Airbus A220 et A350 nouvellement livrés et dispose désormais d’une flotte de près de soixante-dix appareils.

