Los-Angeles, ça repart fort !

Après la crise, la reprise. Longtemps abandonnée la liaison Paris – Los Angeles voit le retour de Air Tahiti Nui depuis le 16 novembre 2021. Et d’autres compagnies à suivre, ça repart fort !

Air France, en association avec Delta propose 2 vols par jour vers la ville des anges en Boeing 777. De son coté, la compagnie aérienne Air Tahiti Nui revient à Los Angeles. Cela après avoir utilisé Vancouver pour son escale entre Tahiti et Paris. Jean-Marc Hastings, directeur régional France et Europe d’Air Tahiti Nui a indiqué :

On est heureux de revenir à Los Angeles car c’est là où se trouve le marché. Non seulement entre Paris et Los Angeles mais aussi entre la Californie et Tahiti. Vancouver est certes un bel aéroport mais sa zone d’attraction économique est loin, très loin de celle que représente Los Angeles.

Jean-Marc Hastings